WindTRE è da pazzi con la GO Unlimited che costa 7 euro con giga senza limiti

Tutti i gestori di telefonia mobile sanno che per andare più forte della concorrenza devono mettere sul campo delle offerte di livello. Per offerta di livello si intende qualcosa che sia allo stesso tempo conveniente e soprattutto generoso in termini di contenuti mensili, i quali ormai rappresentano il succo del mondo della telefonia.

Tra i nomi più importanti ci sono certamente quelli del mondo dei gestori virtuali, i quali hanno sorpreso alla grande provider più blasonati come ad esempio Vodafone e Iliad, ma non WindTRE. Questo gestore infatti è stato in grado di tenere duro con le sue migliori promozioni che a quanto pare avrebbero dato i loro frutti. Nell’ultimo periodo si sta spingendo tanto con un’offerta dedicata solo ai già clienti con rete fissa.

WindTRE: la nuova GO Unlimited Star+ è piena di contenuti di livello, costa solo 7,99 € al mese per sempre

Da diverso tempo si discute sui privilegi che è un gestore riserva ai suoi già clienti. WindTRE sa comportarsi in questi casi e lo fa alla grande soprattutto con coloro che hanno già un’offerta fissa. Si tratta quindi di un’occasione davvero unica, la quale non spetta a tutti ma solo a coloro che hanno la fibra in casa.

Questi potranno avere l’opportunità di sottoscrivere una delle migliori offerte mobili dell’ultimo anno, quella che costa solo 7,99 € al mese per sempre. Si tratta della nuovissima GO Unlimited Star+, promozione che al suo interno include contenuti di altissimo livello come minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS verso tutti e giga senza limiti per navigare sul web.