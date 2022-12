WindTRE è pazza, solo 7 euro al mese per avere giga illimitati per sempre

Ogni provider che si rispetti riesce ogni volta a fare breccia nel cuore anche di quegli utenti più duri da convincere. Il periodo che si sta parando dinanzi alle persone riguarda quello più importante, quello delle festività, quello del Natale. Proprio per questo tutti dovrebbero farsi un regalo, magari evitando di continuare a pagare la propria promo con un gestore che propone prezzi molto più alti rispetto alla concorrenza.

Attualmente c’è da stare attenti ai gestori virtuali, quelli che propongono i prezzi più bassi, i quali durano peraltro anche per sempre. A tal proposito sono tornati alla carica i grandi provider di un tempo, i quali non hanno mai smesso di osservare la situazione fino a capire come azzannare la preda nel miglior modo. A quanto pare anche in questo caso ci sono delle promozioni nuove, le quali rispondono al nome di una nuova gamma. WindTRE ha le idee ben chiare con una promo in particolare che sta facendo parlare molto di sé.

WindTRE supera la concorrenza a colpi di nuove offerte: ecco la nuova GO Unlimited Star+ con tutto incluso nel prezzo

Dopo le proposte lanciate durante l’ultimo periodo, sembra che WindTRE voglia fare adesso sul serio tenendo in considerazione per primi i suoi già clienti con rete fissa.

La promozione migliore attualmente è quella che costa ogni mese solo 7,99 € per i già clienti del provider. La GO Unlimited Star+ è disponibile con minuti senza limiti verso tutti, con 200 SMS ma soprattutto con giga senza limiti per la navigazione sul web ogni mese.