In quest’ultimo mese dell’anno ci sono novità inerenti ai listini di TIM. In linea con quanto previsto nelle ultime settimane dai gestori rivali, anche il provider italiano per adattare i suoi servizi alla concorrenza ha deciso di applicare una serie di rimodulazioni ai suoi costi mensili.

TIM, le ultime rimodulazioni dell’anno con rincari sino a 2 euro

A differenza delle precedenti circostanze, anche delle rimodulazioni previste ad inizio anno, i cambi di listino previsti da TIM non saranno relativi ad alcune promozione, ma riguarderanno tutte le principali tariffe del gestore, tariffe caratterizzate da costi da ribasso e dalla portabilità in entrata da altri provider.

I clienti di TIM che sono interessati da questa tornata di rimodulazioni, già nelle scorse settimane hanno ricevuto comunicazioni inerenti al cambio di costo della propria tariffa. Gli aumenti sui prezzi mensili sono di 1 euro, ma la somma dei rincari potrebbe arrivare anche sino a 2 euro.

Anche in questa circostanza però TIM ha previsto una serie di misure compensative per tutti gli interessati. Molti abbonati con ricaricabile attiva sul piano tariffario avranno, ad esempio, chiamate ed SMS gratuiti verso tutti.

Al tempo stesso, TIM si impegna anche ad una revisione della quota internet. Per molti utenti, ad esempio, è stata prevista un’aggiunta di dati per la navigazione in rete, da 30 Giga sino ad un massimo rappresentato dalla connessione senza limiti di consumo.

Al netto delle modifiche effettuate da TIM, gli utenti non avranno più la possibilità di recedere dalle offerte rimodulate senza il pagamento delle relative penali.