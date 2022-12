Telegram è l'app dell'anno, battuta WhatsApp con dei trucchi segreti

Una delle applicazioni con la crescita più spiccata Nell’ultimo periodo è sicuramente Telegram. Questa piattaforma di messaggistica istantanea sta pian piano raggiungendo WhatsApp in termini di utenti, avvicinandosi vertiginosamente al miliardo di persone.

Oltre alle funzioni che tutti conoscono, ce ne sono alcune che possono risultare come veri e propri trucchi. Gli utenti possono avere a disposizione il meglio gratis, semplicemente scoprendo da vicino le varie funzionalità di cui la piattaforma Telegram dispone.

Telegram: ecco alcuni trucchi presenti nelle funzioni della celebre applicazione di messaggistica

Sono moltissime le persone che su Telegram non sanno di poter utilizzare più account. Telegram infatti permette di aprire diversi account a proprio nome, collegati ciascuno ad una linea telefonica diversa. Potete aggiungere infatti un nuovo account nel quale potete entrare quando volete. Basta infatti toccare il nome del vostro account e poi selezionare Aggiungi Account.

Potrete inoltre anche importare la cronologia delle chat da WhatsApp direttamente su Telegram. Dovrete semplicemente partire da una conversazione aperta su WhatsApp. Bisognerà seguire questa procedura: Menu, Altro > Esporta chat > Includi media/Senza media > Telegram.

Basterà selezionare poi all’interno di Telegram il contatto corrispondente e confermare l’importazione.

Avete mai sentito parlare poi di codice blocco per le chat di Telegram? Potete a segnare infatti un codice a quattro cifre, anche diverso da quello impostato sul vostro smartphone, all’app di Telegram. In questo modo potete essere sicuri che nessuno entri nella vostra applicazione. Dovete solo recarvi nelle impostazioni, nella sezione privacy e sicurezza scegliendo poi la voce codice di blocco. Per avere molte più funzioni, dovrete semplicemente scaricare Telegram Premium, che prevede un pagamento mensile.