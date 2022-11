Telegram non vuole lasciare ulteriore spazio alla crescita globale di WhatsApp. La piattaforma di messaggistica sta dando vita ad un ampio processo di riforma e di aggiornamento, grazie al lavoro incessante dei suoi tecnici. L’obiettivo è quello di superare WhatsApp nel medio e lungo termine.

Telegram, l’aggiornamento per i toni vocali

Gli aggiornamenti che Telegram sta proponendo nel corso di queste settimane sono tutti legati ad una profonda revisione dei servizi, con la garanzia di una personalizzazione per gli utenti.

Attraverso i nuovi upgrade, ad esempio, Telegram garantisce agli utenti la possibilità di attivare un suono di notifica personalizzato per le chiamate e la ricezione degli SMS. Il suono di notifica personalizzato può essere modellato in base ad un qualunque file multimediale disponibile e salvato sul proprio dispositivo.

Sempre in nome della massima personalizzazione dell’esperienza su Telegram la chat blu assicura agli utenti nuovi formati per silenziare le notifiche delle chat. Il servizio, infatti, ha abbattuto definitivamente i limiti standard delle 8 ore o dei 2 giorni. Gli utenti che hanno un profilo attivo, in base a quelle che sono le proprie esigenze, potranno modificare il tempo di stop alle notifiche di una eventuale conversazione o anche per una chat di gruppo.

Le novità di Telegram riguardano in maniera indiscriminata sia gli utenti con uno smartphone Android di recente data che gli utenti con un iPhone. Ancora incerti i tempi del roll out. Per massimizzare la rivalità con WhatsApp è però possibile la disponibilità di questi upgrade già entro la fine dell’anno.