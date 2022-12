Gli smartphone realizzati da Oppo stanno godendo di un supporto notevole da parte del produttore. Il brand, infatti, ha già confermato che nel corso dei prossimi giorni inizierà il roll out del nuovo major udpdate che porterà sui device interessati l’interfaccia proprietaria ColorOS 13 basata su Android 13 sia in versione stabile che in versione beta.

Si tratta di un cambiamento molto importante in termini di prestazioni che di funzionalità. L’aggiornamento è in fase di distribuzione in tutto il mondo e comprenderà una vasta gamma di device già a partire dal mese di dicembre. Come sempre in questi casi, la disponibilità varierà a seconda del modello di smartphone e della fase del roll out.

Il produttore, però, precisa che le date sono indicative e potrebbero subire variazioni a seconda delle necessità. Inoltre, l’aggiornamento è da intendersi per i device che non presentano personalizzazioni imposte dagli operatori telefonici e quindi liberi da qualsiasi vincolo.

Oppo sta aggiornando tantissimi device con la ColorOS 13 e Android 13, scopri se anche il tuo smartphone si aggiornerà

La serie di flagship Find X5 e Find X3 sta già ricevendo l’aggiornamento in alcune regioni, così come i device appartenenti alla famiglia Reno 8. Il mese di dicembre sarà dedicato ai modelli precedenti delle due serie oltre che a tantissimi altri dispositivi. Di seguito riportiamo l’intera lista con le relative date:

In rilascio



Oppo Find X5 e X5 Pro

Oppo Find X3 Pro

Oppo Reno8 e Reno8 Pro

Oppo Reno7

Oppo Reno7 Z 5G

Oppo F21 Pro e Pro 5G

Oppo K10 e K10 5G

Oppo A96

Oppo A77

Oppo A76

Aggiornamento a partire dal 15 dicembre

Oppo Find X3 Lite (Francia)

Oppo Reno7 5G (India)

Oppo Reno6 Pro 5G (Indonesia, Arabia Saudita)

Oppo Reno6 5G (India)

Oppo Reno5 Pro 5G (Arabia Saudita)

Oppo Reno5 5G (Indonesia)

Aggiornamento a partire dal 21 dicembre

Oppo Find X3 Neo (Francia)

Aggiornamento a partire dal 28 dicembre

Oppo Reno6 Z (Thailandia)

Oppo Reno5 Pro 5G (India, Pakistan)

Oppo Reno5 Z (UAE)

Oppo F19 Pro+ 5G (India)

Aggiornamento a partire dal 29 dicembre

Oppo Find X5 Lite (Francia)

Oppo A74 5G (India, Indonesia)

Per quanto riguarda la versione beta di ColorOS 13, i seguenti device stanno ricevendo la versione di test di Android 13 e dell’interfaccia proprietaria: