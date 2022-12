Il produttore cinese di telefoni cellulari noto come Realme ha appena fatto un annuncio sul debutto di Realme GT Neo 3T Android 13 Beta. Il numero assegnato alla versione firmware è RMX3371 11.A.08. Gli utenti interessati a partecipare al beta testing possono farlo accedendo al menu Impostazioni, selezionando l’icona Aggiornamento software, quindi selezionando Versione di prova, inviando i propri dettagli e facendo clic sul pulsante Applica ora. Gli utenti possono inviare una domanda per il programma Android 13 Open Beta per il telefono Realme GT Neo 3T seguendo i passaggi descritti sopra.

Gli utenti che rientrano in questa categoria riceveranno presto l’ultima versione del firmware installata sui rispettivi dispositivi. Prima di installare, gli utenti sono incoraggiati a creare una copia di backup di tutti i propri dati personali. Prima che i clienti possano fare clic sull’opzione Installa ora, Realme chiede loro di controllare i livelli della batteria dei propri dispositivi e assicurarsi che ne sia rimasto almeno il 60%. È importante notare che gli utenti i cui dispositivi con accesso ROOT non sono idonei a presentare una domanda per il programma.

Realme GT Neo 3T si prepara al debutto

L’azienda afferma inoltre che dopo aver scaricato l’aggiornamento di Android 13, i clienti potrebbero notare un tempo più lungo necessario per l’avvio del dispositivo e che questo tempo varierà a seconda della quantità di applicazioni di terze parti caricate sul dispositivo. Inoltre, il sistema eseguirà le regolazioni delle app, i controlli di sicurezza e le ottimizzazioni in background. Di conseguenza, la longevità della batteria potrebbe essere compromessa durante i primi cicli. Realme intende fornire l’aggiornamento ad Android 13 per una varietà di dispositivi che dovrebbero essere rilasciati negli anni 2021 e 2022.

Realme UI 3.0 è installato su Android 12 ed è il software predefinito per questo dispositivo quando viene acquistato per la prima volta. Questo prodotto ha anche il noto sistema su chip (SoC) Snapdragon 870, che è abbinato a 6 GB/8 GB di RAM e 128 GB/256 GB di spazio di archiviazione integrato. Il display del cellulare ha una risoluzione FHD+ 120Hz AMOLED e misura 6,62 pollici. Questo particolare componente hardware ha una tripla disposizione della fotocamera sul retro dello smartphone. La fotocamera principale di questo dispositivo ha una risoluzione di 64 megapixel e ha anche una fotocamera ultra grandangolare da 8 megapixel e una fotocamera macro da 2 megapixel. Questo smartphone di fascia media è dotato di una batteria con una capacità di 5000 mAh e supporta la ricarica rapida da 80 W.