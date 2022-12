Negli ultimi anni, auricolari completamente wireless e smartwatch hanno sperimentato una grande crescita di popolarità. Sembra che Huawei miri a integrare i due articoli, come mostrato in un nuovo teaser, e la società sta ora cercando feedback su questa idea. Si chiamano “Huawei Watch Buds” e sono stati condivisi su Weibo. Sono esattamente come suonano. Oltre ad avere software che è stato costruito da Huawei, questo orologio da polso contiene anche cuffie wireless che sono direttamente integrate nel device stesso.

Il quadrante superiore dell’orologio da polso può essere aperto, rivelando un alloggio per una serie di cuffie che presentano connessioni di ricarica all’interno del device. Questo può essere fatto premendo il pulsante sul lato dell’orologio. Il video dimostra un orologio da polso estremamente grande che ha un pulsante sul lato che, se spinto, apre la parte superiore dell’orologio, rivelando gli auricolari nascosti nell’orologio. Sembrerebbe che il software e l’hardware siano quasi identici ai presenti nell’Orologio Huawei 3.

Huawei sta sviluppando un nuovo device

Evidentemente, non abbiamo ancora una buona idea del livello di interesse che i consumatori avranno nell’acquistare questo orologio. Alcuni dispositivi Huawei, come Huawei Watch 3, non sono disponibili per l’acquisto negli Stati Uniti a seguito della restrizione in corso. D’altra parte, l’orologio Huawei 3 è venduto in altri paesi, incluso il Regno Unito, dove può essere acquistato. In ogni caso, credo che sarai d’accordo che l’idea in questione è piuttosto intrigante.

Per lo meno per quanto riguarda il mercato interno di Huawei, la società sta rilasciando suggerimenti secondo cui il lancio avrà luogo il 2 dicembre.