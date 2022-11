Il numero di dispositivi Samsung che alla fine otterranno Android 13 sta aumentando man mano. Successivamente, il sistema operativo Android 13 insieme all’interfaccia utente One UI 5 è ora disponibile per Galaxy S10 Lite, Galaxy A52, Galaxy M33 e Z Fold 4.

Le prestazioni di Android 13 implementate da Samsung sono state migliorate e include anche nuove funzioni che erano del tutto assenti da Android 12. Finché l’aggiornamento del sistema operativo è ancora disponibile, le nuove modifiche ai temi e alle animazioni fanno un buon lavoro nel dare al tuo dispositivo Galaxy l’impressione di essere stato aggiornato di recente.

Android 13 arriva per altri smartphone

Sebbene in questo momento siamo solo a pochi passi dall’enorme elenco di cose da fare di Samsung per l’implementazione dei dispositivi, abbiamo compiuto progressi significativi. Ad esempio, l’aggiornamento di Android 13 non è stato ancora rilasciato per il Galaxy S10 Lite a partire dal controllo più recente. Gli utenti in Spagna hanno riferito che l’implementazione di One UI 5 è iniziata per il Samsung Galaxy S10 Lite. Anche se al momento l’aggiornamento è disponibile solo in un luogo, è comunque emozionante vedere che in futuro arriverà a più consumatori.

Di conseguenza, si vocifera che anche il Galaxy A52 e il Galaxy M33 otterranno Android 13, rendendo l’ultima versione disponibile per un numero ancora maggiore di telefoni Samsung più convenienti. Secondo lo stato attuale delle cose, Samsung sta facendo un lavoro eccezionale nell’inviare questi nuovi aggiornamenti a dispositivi che non si posizionano così in alto in quello che potrebbe essere definito un elenco di priorità. Gli utenti in Europa hanno ora la possibilità di installare e aggiornare i propri smartphone alle versioni più recenti del Galaxy A52 e M33. Android 13 è stato reso disponibile anche per il Galaxy A52s 5G nelle regioni al di fuori della Corea del Sud.

Gli utenti in Canada sono stati abbandonati nonostante il fatto che l’aggiornamento di Android 13 per Galaxy Z Fold 4 fosse disponibile per il download in Asia ed Europa nelle ultime settimane. Sembrerebbe che siano iniziate le espansioni di area, dal momento che i clienti di Galaxy Z Fold 4 in Canada possono ora installare One UI 5 sui propri smartphone.

Come nel caso della stragrande maggioranza dei dispositivi, l’aggiornamento di Android 13 alla fine sarà disponibile in altre località. Samsung sta attualmente lavorando per rendere disponibile l’aggiornamento ai consumatori, ma in base alle sue prestazioni passate, non dovremmo aspettare ancora a lungo.