La nuova acquisizione di Elon Musk non è di certo passata inosservata. Di fatto, moltissimi utenti hanno timore che Twitter possa diventare un social fin troppo pregno di fake news e odio. A partire dallo sblocco dell’account di Trump fino agli account sospesi reintegrati, il nuovo CEO sta dimostrando attualmente di voler stabilire davvero poche regole sul social più utilizzato d’America.

La posizione dubbia del social non ha messo in allarme solo gli inserzionisti, i quali erano molto preoccupati di essere accostati a un social dove dilaga l’hate speech, ma anche Apple e Google, le quali stanno iniziando a prendere in considerazione di bandire Twitter dai loro rispettivi store.

Questa è un’eventualità che al momento non è assolutamente sicura, ma pare che la voce stia crescendo sempre di più. I rumors sono stati resi pubblici da Elizabeth Wheeler, commentatrice politica conservatrice statunitense, oltre che autrice e conduttrice di podcast.

If Apple & Google boot Twitter from their app stores, @elonmusk should produce his own smartphone. Half the country would happily ditch the biased, snooping iPhone & Android. The man builds rockets to Mars, a silly little smartphone should be easy, right?

— Liz Wheeler (@Liz_Wheeler) November 25, 2022