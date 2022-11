Iliad è folle: un regalo clamoroso con la Giga 120, c'è anche la fibra

Secondo quanto riportato ci sono davvero tantissime opportunità per sottoscrivere una delle tante offerte mobili attualmente sul mercato della telefonia. In Italia i gestori sono talmente tanti che riuscire a trovare quello che potrebbe fare al caso proprio risulta estremamente semplice, forse più di quanto le persone possano pensare.

Iliad è uno di quei gestori a proporre il miglior corrispettivo di contenuti rapportato al prezzo di vendita. Non ci sono infatti rivali per quanto riguarda questo provider che sta riuscendo ad ottenere sempre più utenti soprattutto durante l’ultimo 2022.

Iliad in questo momento lancia il meglio: c’è la fibra ottica con il prezzo più basso di sempre ma anche l’offerta mobile migliore con 120 giga

Secondo quanto riportato, questa volta fare fuori un gestore molto forte come Iliad sarà difficile sia proponendo un’offerta per la casa che proponendo un’offerta per lo smartphone. Al suo interno infatti ci sono opportunità di grandissimo livello, sia se parliamo della promo attualmente disponibile per la mobilità, sia se parliamo della rete fissa.

La prima delle due offerte, ovvero quella mobile, costa solo 9,99 € al mese con tutto incluso, tra cui minuti ed SMS senza limiti. Ci sono poi 120GB in 5G ogni mese per tutti coloro che lo sottoscrivono al prezzo di vendita direttamente dal sito ufficiale.

Per quanto riguarda invece la fibra ottica, coloro che hanno un’offerta Iliad da 9,99 €, potranno sottoscriverla a soli 19,99 € al mese. In caso contrario invece il prezzo sarà di 24,99 € al mese.all’interno ci sono minuti senza limiti con una connessione Internet complessiva alla velocità di 5 gigabit.