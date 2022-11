Iliad: due offerte con 120GB e fibra ottica, c'è un regalo clamoroso con un servizio

Sul sito ufficiale di Iliad ci sono ancora quelle due offerte che hanno già fatto battere il cuore a tantissimi utenti tanto da portarli a sottoscriverle. Queste sono diverse tra loro visto che offrono contenuti totalmente differenti essendo una rivolta a chi vuole una soluzione mobile e l’altra a chi desidera avere una connessione in fibra in casa. L’obiettivo però è sempre lo stesso, ovvero quello di far risparmiare tanti soldi ogni anno, proponendo dei prezzi totalmente fuori da ogni tipo di mercato.

Iliad dispone sul sito ufficiale due offerte, una per la linea fissa in fibra ottica e l’altra per quanto riguarda la rete mobile con il 5G gratis

La prima offerta in questione da prendere in considerazione è quella mobile che dispone ogni mese minuti senza limiti per le telefonate urbane ed interurbane verso numeri fissi e mobili, messaggi senza limiti verso qualsiasi altro gestore e infine 120 giga per navigare sul web. Ricordiamo poiché Iliad in tutte le sue offerte mobili ha deciso tempo fa di regalare gratuitamente la connessione 5G.

Partendo da questo presupposto poi si può ragionare sull’altra soluzione, quella per la rete domestica. Avere in casa la fibra ottica di Iliad è davvero semplicissimo soprattutto se siete già clienti con una promo come quella precedente. Basta infatti avere un’offerta mobile da 9,99 € al mese con Iliad per portare a casa la fibra ottica a soli 19,99 € al mese per sempre. Ricordiamo che sono compresi minuti senza limiti verso tutti e soprattutto una connessione in fibra ottica che arriva in totale a 5 gigabit.