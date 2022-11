RaiPlay: il trucco per guardare i Mondiali di calcio, Qatar 2022 sui vostri smartphone

La kermesse che sta avendo luogo in medio oriente ormai da quasi una settimana vede impegnati i migliori giocatori del mondo pronti a difendere e a lanciare la propria nazionale verso la conquista del titolo. I mondiali di calcio in Qatar sono quindi una vera e propria forma di attrazione, la quale finisce per raggruppare tantissime persone davanti alla TV di tutto il mondo.

Questa volta la competizione calcistica più famosa di sempre si svolge inusualmente in autunno e in tanti sanno che le partite saranno trasmesse proprio dalla Rai. Il tutto avverrà anche sulla celebre piattaforma streaming di cui il colosso italiano dispone, cosa che significa qualcosa di ovvio: gli utenti potranno vedere le partite anche sui loro dispositivi in streaming diretto, utilizzando quindi un tablet, un computer, la Smart TV o un decoder. RaiPlay concede quindi questa possibilità anche se bisognerebbe precisare agli utenti come fare per poterla utilizzare.

RaiPlay trasmette i Mondiali di calcio di Qatar 2022: ecco come guardare le partite con l’app

RaiPlay consente a tutti di scaricare gratuitamente la propria applicazione servendosi dei principali Store di rilievo. Per poter vedere i contenuti non dovrete fare altro che registrarvi, oltre a trovarvi in Italia.

Questo vale per i dispositivi mobili ma la possibilità di vedere i contenuti arriva anche sulle console come XboxOne. Ricordati inoltre che su un qualsiasi computer è possibile andare sulla piattaforma rappresentata dal sito ufficiale di RaiPlay ed aprire ogni contenuto in streaming in diretta. Tutto risulta molto semplice per cui dovete solo provarci.