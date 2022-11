Dopo dieci anni dal debutto sul mercato del primo smartphone Mate, oggi HUAWEI ha presentato in Italia l’ultimo arrivato di questa famiglia, il nuovo Mate 50 Pro. Con questo dispositivo l’azienda apre un nuovo scenario di design per i suoi prodotti smartphone, con un’estetica che racchiude il comparto fotografico in un grande anello sulla scocca posteriore.

Già vedendo questo dettaglio si può capire quale è l’anima di questo dispositivo, che è rivolto al mondo della fotografia e dei video. Inoltre continua la crescita smisurata di AppGallery, con tante nuove App disponibili per le più svariate esigenze, dall’intrattenimento al banking.

Noi stiamo testando questo dispositivo ormai da più di 10 giorni e siamo oggi pronti a parlarvene in questa recensione.

Design e materiali:

Il nuovo HUAWEI Mate 50 Pro ha un design elegante e raffinato, grazie alla scocca in vetro ed è disponibile nella versione Black che trovate già disponibile su HUAWEI Store a cui si aggiungerà prossimamente anche il modello Silver (in attesa di data ufficiale di lancio). Inoltre, questo device è resistente all’acqua e alla polvere con un grado di protezione IP68.

Le dimensioni di HUAWEI Mate 50 Pro sono di circa 162 x 75 mm, ha uno spessore di 8.5 mm e grazie ai bordi dello schermo leggermente curvi e al peso di circa 205 grammi ben bilanciati, lo smartphone si tiene con sicurezza ed è facile da maneggiare anche con una mano sola.

Il comparto fotografico è racchiuso in un grande anello posizionato in maniera simmetrica, nella parte alta della scocca. Al suo interno sono installati i 3 obiettivi di cui abbiamo confermato tutte le potenzialità fotografiche durante la nostra prova, e un sensore laser di cui vi darò più informazioni successivamente.

Display:

Il display OLED da 6.74″ con risoluzione di 1212 x 2616 pixel e refresh rate massimo a 120 Hz è semplicemente fluido e brillante. Ha oltre 1.07 miliardi di colori. Il refresh rate può essere settato dalle impostazioni su tre parametri:

Standard : per risparmiare energia e limitare la frequenza di aggiornamento a 60 Hz;

: per risparmiare energia e limitare la frequenza di aggiornamento a 60 Hz; Elevata : per aggiornare fino a 120 Hz per avere un pannello sempre fluido, ma con un maggior consumo di batteria;

: per aggiornare fino a 120 Hz per avere un pannello sempre fluido, ma con un maggior consumo di batteria; Dinamica: per bilanciare in maniera automatica la frequenza di aggiornamento, in base al contenuto che state riproducendo;

Sempre dalle impostazioni del display potete scegliere se utilizzare il tema chiaro o scuro, settare il livello del filtro per la protezione degli occhi e impostare la modalità colore e temperatura. Quest’ultima vi permette di scegliere la modalità colore tra Normale (utilizzando lo spazio colore standard sRGB o P3) o Intensa (con colori più vividi) e di settare la temperatura colore manualmente in base alle vostre preferenze o automaticamente tra tre parametri: Predefinita, Calda o Fredda.

Comparto hardware:

Il nuovo HUAWEI Mate 50 Pro non ha nulla da invidiare agli altri flagship del mercato attuale, sotto la scocca troviamo il processore di ultima generazione di casa Qualcomm, lo Snapdragon 8+ Gen 1, di cui continuiamo ad apprezzare il funzionamento sugli smartphone, rispetto al precedente modello e la GPU Adreno 730.

In qualsiasi situazione di utilizzo, questo device è stato sempre fluido e non ha presentato incertezze. La navigazione sui social, su internet, il multitasking, il gameplay, il HUAWEI Mate 50 Pro si è sempre destrato con successo in tutti questi aspetti.

Completano il comparto Hardware 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno, memoria che è possibile espandere tramite micro-SD nano nella slot combinata con la SIM.

A nostro avviso, la batteria da 4700 mAh è integrata alla perfezione, nella maggior parte dei casi riuscite ad arrivare senza sforzo a fine serata, anche con un utilizzo intenso e questo è raro su dispositivi top di gamma con queste prestazioni. Nella peggior delle ipotesi arrivate all’orario di cena.

Quando la batteria arriva all’1% è possibile usufruire della Emergency Battery Mode, che consente un’autonomia di circa 3 ore aggiuntive in stand-by o 12 minuti di chiamate per qualsiasi emergenza. Inoltre, le modalità di ricarica sono due: tramite cavo con un caricatore incluso nella confezione da 66W oppure wireless (50W).

Comparto fotografico:

HUAWEI Mate 50 Pro è un camera-phone. Sulla scocca troviamo un sensore principale da 50 MP RYB f1.4, una camera ultra grandangolare da 13 MP f2.2 con Macro e una zoom da 64 MP RYYB 3.5x f/3.5. A luglio di quest’anno Huawei ha lanciato ‘XMAGE’ il proprio brand di mobile imaging con l’obiettivo di offrire ai consumatori nuove prestazioni in ambito foto e video. Completano l’anello sulla scocca, un sensore di prossimità, la luce LED e il sensore laser.

HUAWEI Mate 50 Pro è dotato di una fotocamera con apertura focale ultra-ampia con un diaframma meccanico regolabile a 10 stop, con novità nel sistema ottico sia nella struttura meccanica dell’ottica sia nella tecnologia e nell’elaborazione delle immagini.

Utilizzando la modalità Pro della fotocamera potete infatti scegliere di modificare meccanicamente l’apertura del diaframma e realizzare scatti che catturano più o meno luce da f/1.4 a f/4.0. Il risultato sarà un effetto bokeh dato dall’apertura ottica e non dal software.

Praticamente in qualsiasi condizione di luce riuscite a scattare foto incredibilmente nitide e ricche di dettagli. Si nota la qualità delle foto Huawei rispetto ai suoi competitor di questa fascia di prezzo, soprattutto qaundo si va a zoomare le foto e vedere la quantità di informazioni che vengono elaborate dal sistema. Lo zoom di HUAWEI Mate 50 Pro arriva fino a 100X.

La modalità Notte, grazie alla fotocamera XMAGE che è dotata di un’ampia apertura f/1.4, che lavora con il motore di immagine XD Fusion Pro che consente di acquisire foto molto nitide e ricche di dettagli con aree chiare e scure ben distinte, anche in ambienti poco illuminati.

Come accade su dispositivi del genere con sensori differenti in base all’ottica che si vuole usare, i colori delle immagini che producono le varie camere sono diversi, ma questo è un difetto che abbiamo riscontrato su tutti gli smartphone che abbiamo testato.

Invece frontalmente troviamo una fotocamera da 13 MP con tecnologia ToF che consente di catturare dei selfie sensazionali in qualsiasi condizione di luce e ricchi di dettagli, affiancato ad un sensore di riconoscimento biometrico 3D. Inoltre, grazie alla visione grandangolare, anche i selfie di gruppo saranno facili da fare.

Per quanto riguarda i video, è possibile registrarli con una risoluzione massima di 4K a 60 FPS oppure gli slowmotion a 1080P a 240 FPS. L’ottica principale è stabilizzata e il sistema gestisce velocemente tutti i parametri di ripresa automatica, come ISO e temperatura colore. Inoltre qui è possibile attivare la modalità HDR Vivid, per migliorare il colore e il contrasto contro luce.

Software:

HUAWEI Mate 50 Pro è il primo a funzionare con il software EMUI 13 incline a semplificare le interazioni quotidiane con una navigazione one-touch semplificata, con un’ampia gamma di servizi intelligenti e nuove funzionalità multitasking per un utilizzo ancora più intuitivo e smart.

EMUI 13 introduce tra le sue funzionalità SuperHub che sfrutta l’ecosistema dei servizi mobile semplificando il trasferimento dati tra dispositivi; SuperHold che alloca in modo intelligente la memoria, consentendo agli utenti di aprire contemporaneamente più app, mantenendo comunque il dispositivo fluido e reattivo; SuperRender riduce il consumo energetico grazie alla previsione dell’intervallo tra i fotogrammi a livello di pixel, mantenendo stabile il gameplay a frequenze di fotogrammi elevate e prevenendo così il surriscaldamento del dispositivo.

Infine, SuperStorage rimuove i file duplicati automaticamente e comprime le app usate di rado, ottimizzando così l’utilizzo del device.

Il Centro Privacy registra in tempo reale tutti i comportamenti delle app che accedono a informazioni sensibili. HUAWEI Mate 50 Pro supporta anche Image Privacy Protection, ovvero quando si condivide un’immagine, il dispositivo cancella tutte le informazioni sensibili, come la posizione e l’ora. Queste funzioni di sicurezza lavorano di pari passo con le impostazioni di privacy e sicurezza di HMS, tra cui AppGallery, Browser, HUAWEI Mobile Cloud e Petal Search, per offrire un ambiente digitale sicuro.

Scorrendo e tenendo premuto il dito da sinistra o da destra, è possibile richiamare il menù rapido dalla quale è possibile richiamare qualsiasi app. Invece scorrendo il dito dal basso verso il centro richiamiamo tutte le app che sono già in esecuzione in background ed infine, scorrendo il dito dal basso verso il lato destro alto, è possibile richiudere un’app in esecuzione ad icona, per agevolare il multitasking.

AppGallery:

HUAWEI AppGallery, lo store di app proprietario di Huawei, continua a crescere non stop, infatti attualmente è tra le top 3 al mondo, tuttavia il dato più impressionante è che, rispetto all’anno precedente, il 2021 ha visto un aumento di app inserite all’interno di AppGallery, pari al 147%.

Di seguito citiamo alcune App che potete scaricare direttamente da HUAWEI AppGallery, in base alla categoria d’interesse. HUAWEI AppGallery, infatti, permette agli utenti di trovare migliaia di app da scaricare, dalla categoria banking (Revolut, Intesa Sanpaolo, , Huawei Pay ecc.), ai viaggi (Booking e SkyScanner), all’intrattenimento (Mediaset Infinity, RaiPlay, NOW, ma anche app fitness (Adidas Running, Buddyfit, Melarossa) oltre a i più famosi giochi da mobile come Might & Magic: Era of Chaos e Dragon Trail.

Inoltre vi ricordiamo che tramite il motore di ricerca proprietario Petal Search sarà possibile cercare tutte le altre applicazioni.

Se dobbiamo trovare una minima pecca a HUAWEI AppGallery è la presenza delle pubblicità al suo interno, come già abbiamo citato le scorse volte, tuttavia bisogna dire che sono meno invasive.

Menzione interessante va al servizio di pagamento mobile Huawei Pay, citata poco fa, attivo da questa estate. Questo servizio di pagamento mobile consente ai titolari di una carta emessa da Intesa Sanpaolo su circuito PagoBANCOMAT di utilizzare il proprio smartphone Huawei per effettuare pagamenti contactless nei negozi abilitati. In effetti sempre più persone utilizzano il proprio smartphone per pagare al supermercato o nei negozi, via contactless grazie alla tecnologia NFC.

Conclusioni e prezzi:

HUAWEI Mate 50 Pro potrebbe essere scelto dai Content Creator visto il suo comparto fotografico eccellente. Inoltre, abbiamo apprezzato molto anche la sua autonomia che non è affatto male su un dispositivo con queste prestazioni. Esteticamente non c’è nulla da dire, è bello, stop. Peccato che una scocca posteriore così bella, sia anche altrettanto facile da sporcare.

HUAWEI Mate 50 Pro è disponibile in preordine in Italia su HUAWEI Store al prezzo di 1199,90 €. Dal 9 al 17 novembre si potranno ottenere HUAWEI FreeBuds Pro 2, 6 mesi di garanzia di protezione dello schermo e 200 GB di spazio Cloud per tre mesi.

Anche su HUAWEI AppGallery, in occasione del lancio di questo nuovo flagship, ci sono interessanti promozioni:

Fino al 30 Novembre, scaricando l’app di Mediaset Infinity, gli utenti AppGallery potranno ottenere subito 2 mesi gratis di Infinity+ e avranno inoltre la possibilità di vincere un voucher di 12 mesi del valore di 79 euro.

Inoltre, gli utenti con un conto Intesa Sanpaolo che entro il 30 Novembre attiveranno la loro carta PagoBANCOMAT al servizio HUAWEI Pay, riceveranno un buono Amazon del valore di 5 euro.