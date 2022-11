Da alcuni anni il produttore cinese Xiaomi ha presentato il suo sotto brand Poco. Sotto questo marchio sono arrivati fino ad ora numerosi smartphone e tutti si sono contraddistinti per un design unico e particolare e per un prezzo quasi sempre da best buy. L’ultimo arrivato di questi smartphone è stato il Poco C40, il quale era stato annunciato ufficialmente durante lo scorso mese di giugno. Tuttavia, secondo quanto è emerso in rete in queste ore, a fine novembre dovrebbe già debuttare il suo successore, ovvero Poco C50.

Poco C50: Xiaomi dovrebbe annunciare il nuovo smartphone a fine novembre

A quanto pare a fine novembre vedremo arrivare in veste ufficiale un nuovo smartphone a marchio Poco. Come già accennato, si tratta del prossimo Poco C50, erede e successore del precedente modello Poco C40 annunciato lo scorso mese di giugno.

Di questo smartphone conosciamo ancora molto poco, dato che non sono emersi né rumors riguardo alle specifiche né immagini renders. Tuttavia, abbiamo qualche piccolo indizio da parte della stessa azienda. Quest’ultima ha infatti rivelato in un press note che questo device avrà “una fotocamera dalle performance stellari, un’esperienza multimediale immersiva e una lunga durata della batteria ed un design elegante e raffinato”.

Insomma, le premesse di questo dispositivo sembrano essere già ottime, vedremo però cosa ci riserveranno le specifiche tecniche. Vi ricordiamo che il precedente Poco C40 vanta tra le caratteristiche un ampio display IPS LCD da 6.7 pollici di diagonale, il soc JLQ JR510 e una batteria enorme da ben 6000 mAh con ricarica rapida da 18W.