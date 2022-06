Il produttore cinese Xiaomi avrebbe dovuto annunciare ufficialmente il suo nuovo entry-level a marchio Poco il prossimo 16 giugno durante un evento di presentazione. Tuttavia, l’azienda ha anticipato i tempi e ha annunciato in anticipo il nuovo Poco C40. Quest’ultimo, in particolare, si distingue per la presenza di un processore inedito.

Xiaomi presenta il nuovo Poco C40 con un inedito processore

A sorpresa, Xiaomi ha svelato ufficialmente in anticipo il suo nuovo entry-level Poco. Come già accennato, si tratta del Poco C40 e si distingue fin da subito per una caratteristica molto particolare. L’azienda, infatti, ha deciso di non adottare né un processore MediaTek né un processore Snapdragon.

Sotto al cofano di questo nuovo device è infatti presente un inedito processore. Nello specifico, si tratta del soc JR510 prodotto da JLQ Technology. Questo soc è realizzato con processo produttivo a 11 nm e, dal punto di vista prestazionale, è paragonabile ai soc Snapdragon 450 e MediaTek Helio G35.

Le altre specifiche tecniche sono invece le stesse che erano emerse l’altro giorno. Il nuovo Poco C40 presenta sul fronte un display IPS LCD da 6.71 pollici di diagonale in risoluzione HD+. La batteria ha un’ampia capienza di 6000 mAh e supporta la ricarica rapida da 18W.

Prezzi e disponibilità

Per il momento Poco C40 è disponibile all’acquisto in Vietnam ad un prezzo al cambio di circa 140 euro nelle colorazioni Black, Yellow e Green nella versione con 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno. Per il momento non abbiamo informazioni su un suo eventuale arrivo anche da noi in Italia.