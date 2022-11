Un’altra edizione speciale del ROG Phone è stata annunciata da ASUS, questa volta con un design ispirato al popolare franchise di Diablo di Blizzard Entertainment.

Il ROG Phone 6 con il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 è stato introdotto dal colosso taiwanese a luglio. Il ROG Phone 6D, che utilizza MediaTek Dimensity 9000+, è arrivato dopo.

Il sito online ASUS e i punti vendita partner inizieranno a vendere il ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition in Europa il 18 novembre. Il prezzo del telefono non è stato ancora determinato dalla società e verrà rivelato quando si avvicinerà il momento dei preordini.

Lo smartphone da gioco in edizione limitata vanta un look ispirato alla nota serie FPS. La grafica di Diablo Immortal sul ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition è un logo speciale di ROG Aura. Anche la parte posteriore ha una finitura cremisi semi-opaca.

Prestazioni e batteria

È inoltre possibile personalizzare il software del sistema operativo del telefono. Sfondi esclusivi, pacchetti di icone, animazioni ed effetti sonori a tema Diablo Immortal sono inclusi.

La confezione per ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition è unica. Il contenitore ricorda il Cubo Horadic, un noto oggetto della serie. All’interno di una minuscola scatola rossa a forma di pezzo di Worldstone è disponibile anche un’edizione da collezione. All’interno si trovano anche la torcia di King Fahir e una pergamena unica della mappa del mondo del Santuario.

Sotto il cofano, l’hardware è sempre lo stesso. Presente il processore Snapdragon 8+ Gen 1 e 16 GB di RAM LPDDR5 abbinati a 512 GB di memoria UFS 3.2. Il telefono ha un enorme schermo AMOLED da 6,78 pollici e una tripla fotocamera da 50 MP sul retro. Per quanto riguarda la batteria ne troviamo una da 6000 mAh con ricarica rapida da 65 W. Come tutti i telefoni ROG, questo ha Air Trigger montati sulla spalla e una modalità X che rende il telefono più adatto per sessioni di gioco prolungate.