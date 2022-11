Quasi ognuno di noi ha all’interno dell’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp, almeno un gruppo numeroso, che quando arriva il momento di mettersi d’accordo scatena il panico.

I gruppi numerosi possono dare fastidio nel momento in cui si iniziano a creare numerose notifiche, per esempio per mettersi d’accordo su una determinata cosa. L’applicazione in questo senso ci ha svoltato la vita con i sondaggi!.

WhatsApp introduce i sondaggi per i gruppi

Dopo aver iniziato ad implementare la funzionalità di “chat con sé stessi”, WhatsApp ha ora reso disponibile per tutti gli utenti una feature davvero utilissima nei gruppi. Stiamo parlando della possibilità di creare dei sondaggi in maniera rapida direttamente all’interno dei gruppi. Questa funzionalità, che abbiamo già avuto modo di provare su altre applicazioni di messaggistica, è davvero semplice da utilizzare: basta cliccare sul pulsante con l’icona a forma di segno più e selezionare la voce Sondaggio.

Agli utenti è dunque presentata una schermata molto semplice, nella quale inserire la domanda del sondaggio e in seguito le varie opzioni, ovviamente almeno due. Non sembra esserci un limite alle opzioni che possono essere aggiunte ai sondaggi.

Una volta inviato il sondaggio, i partecipanti del gruppo possono scegliere le proprie preferenze semplicemente cliccando su quelle desiderate: gli utenti possono scegliere più opzioni per sondaggio e accanto ad ogni opzione viene mostrato il numero di volte che questa è stata scelta e la foto profilo degli utenti. Questa utile funzionalità è ora in rollout per tutti gli utenti, sia Android che iOS. L’aggiornamento dovrebbe arrivare in automatico lato server, ma in ogni caso meglio controllare la presenza di eventuali aggiornamenti dal Play Store o App Store