TIM è impazzita: 3 offerte fino a 150GB in 5G ogni mese, si parte da 7 euro

TIM sta dimostrando di essere il gestore più famoso in assoluto. I dati parlano chiaro con tutte le cifre che vanno ad appannaggio del celebre provider italiano, il quale riesce a detenere la leadership soprattutto per la qualità di rete esposta.

La nuova linea Wonder si compone di due offerte principalmente. Entrambe hanno quasi lo stesso nome: differiscono solo per i prezzi di vendita. C’è poi l’intramontabile offerta Young destinata solo ad una ristretta cornice di pubblico.

TIM: le due offerte Wonder e la sempreverde Young sono ancora disponibili, ecco tutti i prezzi mensili

La Young, che è una vecchia conoscenza che esiste da più di 15 anni nella famiglia delle offerte mobili del gestore, continua ad essere disponibile per un prezzo mensile di soli 9,99 € al mese. A poterla sottoscrivere sono, come sempre, solo le persone con un’età al di sotto dei 25 anni.

All’interno dell’offerta figurano minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili, SMS senza limiti ma soprattutto 100 giga in 5G per navigare sul web ogni mese.

Seguono poi le due Wonder, rispettivamente la FIVE e la SIX. Entrambe le offerte consentono a chi sottoscrive di avere ogni mese chiamate senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia e in Europa ma differiscono per quanto riguarda i prezzi di vendita mensili e soprattutto i giga per navigare sul web ogni mese. La prima offerta che costa ogni 30 giorni 7,99 € per tutti coloro che la sottoscrivono, offre 70 giga di traffico dati per navigare sul web. La seconda offerta che invece costa ogni mese 9,99 € consente di avere 100 giga di connessione.