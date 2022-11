Il brand associato al colosso cinese Xiaomi, Redmi, da diversi anni si fa riconoscere nel mercato italiano grazie ai propri smartphone entry level e di gamma media.

Proprio rimanendo in tema, nelle ultime ore è apparso anche all’orizzonte il nuovo Redmi 11A, scopriamo insieme qualche dettaglio sul dispositivo.

Xiaomi Redmi 11A appare all’orizzonte

Il nuovo Redmi 11A è stato certificato presso la TEENA, l’ente per le telecomunicazioni cinese, lasciando trapelare diverse informazioni sul suo conto. Le immagini trapelate in rete ne mostrano il look: la parte anteriore è abbastanza ordinaria mentre posteriormente vediamo un modulo fotografico con due sensori a forma di ellisse, spostato nella parte in alto a sinistra.

Dalla certificazione apprendiamo interessanti informazioni anche sulle specifiche tecniche chiave, si parla di un display da 6.7 pollici, processore non specificato ma octa core fino a 2.0 GHz con 4/6/8 GB di memoria RAM e 64/128/256 GB di memoria interna. Disporrà di un sensore principale di 50 megapixel e di un sensore anteriore da 5 megapixel. Completerà il tutto una batteria da 5.000 mAh.

Stando alle voci appena trapelate online questo nuovo Redmi 11A dovrebbe debuttare verso dicembre 2022, ad un prezzo che dovrebbe corrispondere all’equivalente di circa 100 euro. Non sappiamo se l’azienda cinese prevede di lanciarlo da subito anche in Europa, torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più su questo aspetto.