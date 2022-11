Con la sua serie di smartphone GT, il produttore cinese Realme ha sempre sorpreso gli utenti per l’elevato rapporto presente tra qualità e prezzo. I device di questa serie, infatti, hanno sempre contato su un design moderno e curato, su una scheda tecnica quasi da top di gamma ma soprattutto da un prezzo decisamente concorrenziale. Al momento l’ultimo smartphone disponibile di questa serie è Realme GT Neo 3T. Tuttavia, nel corso delle prossime settimane, l’azienda annuncerà un nuovo modello, ovvero Realme GT Neo 5.

Realme annuncerà a breve il nuovo Realme GT Neo 5: ecco cosa sappiamo

Nel corso delle prossime settimane l’azienda cinese Realme toglierà i veli su un nuovo smartphone appartenente alla famiglia Realme GT. Come già accennato, si tratta del prossimo Realme GT Neo 5. L’azienda, a quanto pare, non adotterà la dicitura Realme GT Neo 4, in quanto in Cina vi è una sorta di paura di questo numero, dato che la sua pronuncia in cinese è molto simile a quella della parola morte.

Secondo quanto è emerso in rete in queste settimane, anche questo device sembra che seguirà le linee guida lanciate dai suoi predecessori, ovvero una scheda tecnica di rilievo ed un prezzo non eccessivo. In particolare, sembra che Realme GT Neo 5 potrà vantare la presenza di un ampio display con tecnologia OLED con una diagonale da 6.67 pollici in risoluzione 1,5K. Il pannello dovrebbe integrare al suo interno un sensore biometrico per lo sblocco e dovrebbe avere una elevata frequenza di aggiornamento pari a 144Hz.

Come processore, invece, sembra che questa volta Realme abbia deciso di optare per un soc targato Qualcomm. I rumors, nel dettaglio, sembrano suggerire la presenza del soc Snapdragon 8+ Gen 1 con diversi tagli di memoria a supporto comprendenti RAM di tipo LPDDR5 e storage UFS 3.1. La batteria dovrebbe avere poi una capienza di 5000 mAh e dovrebbe supportare addirittura la ricarica rapida da 150W.