Fra ormai poco più di una settimana si terrà il noto evento di sconti del Black Friday 2022. Tuttavia, svariate aziende di vari settori hanno deciso di anticipare leggermente i tempi, proponendo soprattutto sugli store online diverse offerte di rilievo. Nintendo, in particolare, sta proponendo su Nintendo Store numerosi titoli per la Nintendo Switch anche a meno di 3 euro.

Nintendo Switch, in attesa del Black Friday numerosi videogiochi in offerta

Il colosso del gaming Nintendo ha deciso di anticipare leggermente l’evento del Black Friday. Come già accennato, infatti, l’azienda sta già proponendo sul proprio store online diversi titoli di rilievo con dei notevoli sconti per la sua console Nintendo Switch. Alcuni di questi vengono addirittura proposti a meno di 3 euro.

Sullo store troviamo ad esempio il videogioco Worms Rumble ad un prezzo scontato di soli 1,49 euro. Ancora più basso il prezzo di vendita del videogioco Down in Bermuda, che ora è disponibile a 0,99 euro. Salendo poi leggermente di prezzo, ci sono alcuni videogiochi della serie LEGO. Tra questi, troviamo ad esempio i videogiochi LEGO Jurassic World e LEGO Marvel Super Heroes 2. Questi ultimi sono al momento disponibili rispettivamente a 9,99 euro e 11,99 euro.

Sullo store sono poi attualmente disponibili anche altri titoli piuttosto famosi e appartenenti a famose saghe, come Assassin’s Creed. Il videogioco Assassin’s Creed Anniversary Edition Mega Bundle, in particolare, è disponibile all’acquisto ad un prezzo scontato di 53,99 euro. Un prezzo certamente più elevato dei precedenti ma comunque notevole rispetto al suo prezzo di listino, che è di ben 119,99 euro. È inoltre disponibile il videogioco Assassin’s Creed The Ezio Collection ad un prezzo scontato di 24,99 euro.

Per visionare tutti i videogiochi in offerta, vi invitiamo comunque a consultare lo store ufficiale di Nintendo a questo link.