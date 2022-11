CoopVoce EVO 100 insieme alle altre due promo: i prezzi partono da 4 euro

Le persone che stanno cercando una nuova offerta faranno certamente un giro sul sito ufficiale di CoopVoce. Il provider virtuale per eccellenza che viene acclamato a gran voce dal pubblico, dispone di tre offerte clamorose che hanno al loro interno i migliori contenuti ma che soprattutto propongono un prezzo da favola a chi sottoscrive.

CoopVoce: Sono tornate a far paura alla concorrenza le offerte della linea EVO, quelle che arrivano fino a 100 giga

La prima offerta della linea EVO è forse una delle meno interessanti ma probabilmente quella che più fa rumore nella sua fascia. Al suo interno non ci sono giga per la connessione ad Internet ma c’è un prezzo di 4,90 € al mese per sempre. I contenuti consistono in minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili ma anche in messaggi senza limiti verso tutti.

La promo successiva è la EVO 30, offerta che ogni mese permetterà a tutti di avere minuti senza limiti verso qualsiasi provider, SMS illimitati e 30 giga di traffico dati in rete 4G. Il prezzo corrisponde ad un costo mensile è di 6,90 € per sempre.

Secondo quanto riportato però l’offerta più amata in assoluto dal pubblico, almeno quello che frequenta il sito ufficiale di CoopVoce, sarebbe la EVO 100. La promozione più interessante dunque resta quella che ogni mese consente al pubblico di avere a disposizione 100 giga in 4G per navigare sul web ma anche in questo caso minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Il prezzo mensile corrisponde a soli 8,90 euro al mese per sempre.