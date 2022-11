CoopVoce è meglio di tutti i gestori: fino a 100GB al mese con 4 euro

Da diverso tempo le persone cercano sempre quello che gli permette di risparmiare qualcosina in termini di spese usuali. Tra queste c’è ovviamente anche il proprio smartphone con la promozione telefonica, la quale può diventare una vera problematica nel momento in cui comincia ad aumentare vertiginosamente rispetto al prezzo originale. Proprio per questo i nuovi utenti di tanti gestori virtuali stanno trovando sollievo, visto che i prezzi di quelle offerte non aumentano mai. A perderci sono i gestori più blasonati, i quali sono soggetti a rimodulazioni periodiche. Proprio per questo provano ad approfittarne sempre di più le realtà virtuali tra le quali figura anche CoopVoce.

Questo provider non ha mai nascosto la sua voglia di arrivare in alto ed infatti negli ultimi tempi ci sta riuscendo. Il merito è di quelle offerte che mostrano tantissimi contenuti ma soprattutto prezzi estremamente bassi che possano infatti interessare anche a coloro che provengono da realtà più collaudate nel tempo.

CoopVoce propone la sua nuova EVO 200 con tutto incluso: si paga solo 7,90 euro al mese con 200 giga

Tutti gli utenti che stanno cercando una nuova promozione mobile, possono affidarsi ad un gestore come CoopVoce. Il noto provider mette sul piatto questa volta, e ancora per la giornata di oggi, un’offerta clamorosa da incorporare alla famiglia EVO.

Si tratta della nuovissima EVO 200, offerta che al suo interno include davvero di tutto e per un prezzo difficilmente replicabile dai concorrenti. Chi avrà la fortuna di sottoscriverla entro la fine della giornata potrà beneficiare di minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS verso tutti ma soprattutto di ben 200 giga per navigare sul web.