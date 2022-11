I recenti licenziamenti presso Meta hanno superato quota 11.000 dipendenti, la stragrande maggioranza dei quali era stata impiegata nella divisione tecnologica dell’azienda. Il numero totale dei lavoratori dipendenti dall’azienda che sono stati licenziati rappresenta il 13% della forza lavoro totale. Dopo il licenziamento dei lavoratori, Meta si sta preparando per interrompere due dei suoi smartwatch non annunciati e i suoi display intelligenti per le chiamate video di Portal.

A giugno, Meta ha annunciato che non produrrà più dispositivi Portal per i singoli clienti in futuro. Inoltre, l’azienda ha staccato la spina dal progetto dell’orologio da polso su cui si stava lavorando con il nome in codice ‘Milano’. È stato anticipato che lo smartwatch sarà disponibile nell’anno 2023, secondo diverse pubblicazioni. Avrà un prezzo di circa $ 350 e verrà fornito con due fotocamere integrate che possono essere utilizzate per le videochiamate. Ora, l’azienda ha preso una seconda scelta per annullare le sue intenzioni di commercializzare i suoi smartwatch non annunciati.

Meta ha annunciato le novità di recente

Secondo le indiscrezioni che circolano su Internet, la società Meta ha deciso di smettere di offrire l’attrezzatura per videochiamate ai clienti. Inoltre, ci sono due smartwatch che non sono stati ancora immessi sul mercato; uno di loro è nelle fasi preliminari dello sviluppo, mentre l’altro è nelle fasi intermedie dello sviluppo; entrambi questi progetti sono stati interrotti dal marchio. La società ha annunciato che tutti i lavori di sviluppo sono stati formalmente sospesi e che non entreranno più nel mercato. La società non ha ancora rilasciato dichiarazioni formali sulla decisione.

Al momento, non sappiamo il motivo per cui l’azienda ha deciso di interrompere la vendita della sua tecnologia di chat video Portal e ha interrotto inaspettatamente il lavoro di sviluppo sui suoi dispositivi indossabili in arrivo.