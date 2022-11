I dipendenti di Twitter sono tenuti a trascorrere un minimo di 40 ore settimanali in ufficio, seguendo la direttiva di Elon Musk, a meno che non dia loro un permesso specifico per lavorare fuori dall’ufficio in una veste diversa. Secondo Bloomberg, questo è stato il primo messaggio formale a tutte le mani di Musk all’azienda dall’acquisto della piattaforma. Ha affermato che i dipendenti devono prepararsi per ‘tempi difficili’ per aziende come Twitter che sono guidate dalla pubblicità e che vuole che i prezzi degli abbonamenti rappresentino la metà del reddito dell’azienda.

Ha anche affermato che i lavoratori devono essere preparati per ‘tempi difficili che ci attendono’. Durante l’epidemia, Twitter ha incoraggiato una cultura del lavoro a distanza e ha dato ai suoi lavoratori la possibilità di svolgere il proprio lavoro da casa. Ha anche istituito regolari giorni di riposo aggiuntivi per i dipendenti, un’iniziativa che Musk ha eliminato, affermando che il turnaround di Twitter richiederà ‘un lavoro intenso’. Le altre società di Musk, SpaceX e Tesla, richiedono un lavoro in ufficio obbligatorio a meno che la direzione non lo approvi specificamente

Elon Musk richiede un lavoro ‘intendo’

L’inversione di tendenza di Twitter richiederà ‘un intenso lavoro’. Nella lettera che ha inviato a entrambi i gruppi di dipendenti, ha sottolineato la necessità che la dirigenza senior mantenga visibilità affermando che dovrebbero essere visti lavorare a fianco dei loro subordinati. Musk ha notato nei suoi commenti che il primo obiettivo dell’azienda, dopo aver terminato la distribuzione di Twitter Blue, è risolvere la sua preoccupazione per gli account automatizzati.

Ciò arriva dopo che Musk ha dichiarato che l’implementazione di Twitter Blue era la massima priorità dell’azienda. Prima dell’acquisizione dell’azienda, uno dei principi più importanti di Musk e della controversia della società era la convinzione del miliardario che la società stesse segnalando il numero di account fraudolenti che operavano sulla sua piattaforma.