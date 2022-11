I possessori del Samsung Galaxy Watch 4 hanno segnalato uno strano ma molto preoccupante problema in cui il recente aggiornamento del software sembra bloccare l’orologio da polso non appena viene spento. Molti utenti hanno segnalato su Reddit e sul sito della community di Samsung che l’aggiornamento del firmware più recente, con il numero di build R8xxXXU1GVI3, impedisce all’orologio da polso di riaccendersi dopo che è stato spento.

Secondo un post su Reddit, il Galaxy Watch 4, sia il modello classico ordinario che quello più costoso, non si avvia né si carica se lo schermo è vuoto. Sembra che non faccia alcuna differenza se l’orologio da polso si spegne a causa di una batteria scarica o se l’utente lo spegne manualmente.

Galaxy Watch 4, l’aggiornamento è stato rimosso

Alcuni dei consumatori che hanno riscontrato il problema affermano di aver ricevuto un’etichetta di spedizione da Samsung che ordina loro di consegnare il Galaxy Watch 4 per le riparazioni. Un altro utente di Reddit ha affermato che il canale di servizio ha prima negato una riparazione e ha offerto loro di scambiare un Galaxy Watch 5 più recente. Tuttavia, il canale di servizio alla fine avrebbe approvato la richiesta di garanzia e una richiesta di sostituzione.

Finora, non abbiamo trovato alcun hack di terze parti o modi per riparare i dispositivi Galaxy Watch 4 bloccati dall’aggiornamento del software difettoso. Tuttavia, Samsung ha contattato i consumatori interessati e li ha informati che il software pericoloso non viene più distribuito. Ancora più cruciale, l’azienda ha affermato che una versione di correzione sarebbe stata inviata “a breve”.

“Suggeriamo a chiunque incontri questo problema con la propria serie Galaxy Watch 4 di visitare la propria struttura di riparazione Samsung locale o di chiamare un contact center”, ha dichiarato Samsung in una dichiarazione condivisa con gli utenti interessati sul sito ufficiale della community. Tuttavia, l’azienda non ha detto se riparerà gli smartwatch in muratura o fornirà nuovi dispositivi sostitutivi per lo stesso modello o il suo successore di prossima generazione.