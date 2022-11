Ottenere un iPhone 14 Pro e un iPhone 14 Pro Max durante il periodo natalizio non sarà molto semplice e lo conferma Apple. A causa dei problemi causati dalla pandemia di COVID-19 in Cina la disponibilità scarseggia e saranno inevitabili dei ritardi nei tempi di consegna.

Apple dichiara che ci saranno dei ritardi nella consegna di iPhone 14 Pro e Pro Max!

Apple, in seguito alle dichiarazioni circa le difficoltà nella produzione di iPhone 14 Pro e Pro Max, ha recentemente affermato che:

“Ora ci aspettiamo spedizioni di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max più basse di quanto previsto in precedenza e i clienti sperimenteranno tempi di attesa più lunghi per ricevere i loro nuovi prodotti”

Gli utenti che desiderano ottenere i modelli di punta, dunque, potrebbero dover attendere fino dopo il mese il dicembre prima di poter ricevere il loro smartphone.

L’85% dei dispositivi Pro e Pro Max di Apple è prodotta nella fabbrica di Zhengzhou che, in questo periodo, è stata colpita da una nuova ondata di Covid-19 e quindi costretta a porre un freno alla produzione dei melafonini. Pur affermando di essere pronta a far sì che la realizzazione degli iPhone possa riprendere quanto prima, il blocco dell’azienda sarà un duro colpo per il colosso di Cupertino soprattutto con l’avvicinarsi del periodo natalizio.

I tempi di attesa per la consegna di un iPhone 14 Pro o Pro Max sono già abbastanza lunghi e potrebbero esserlo ancora di più nelle prossime settimane. Apple da parte sua ha già dichiarato di voler garantire agli acquirenti un’attesa minima ma di voler “garantire la salute e la sicurezza di ogni lavoratore”.