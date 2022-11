La superstar del calcio Lionel Messi è pronta a sbarcare su PUBG MOBILE per celebrare la stagione dedicata al calcio. Il titolo festeggerà la prima “Global Chicken Cup” e il calcio di inizio arriverà con il prossimo grande update.

Con l’aggiornamento del titolo alla versione 2.3, le meccaniche di gioco tradizionali verranno completamente riviste, trasformando il gioco in una vera e propria competizione sportiva. I giocatori, inoltre, potranno scoprire anche nuove mappe, contenuti dedicati al calcio, attività in-game collegate, cosmetici e tanto altro ancora.

Ovviamente, come ospite d’eccezione per la Global Chicken Cup di PUBG MOBILE ci sarà anche Lionel Messi. Il giocatore argentino sarà il capitano della Global Chicken Cup di PUBG MOBILE. L’evento sarà anche un modo per celebrare l’incredibile carriera di Messi con una serie di attività completamente dedicate.

PUBG MOBILE si aggiorna alla versione 2.3 con un update dedicato al calcio che va a modificare profondamente il gameplay e ha come ospite d’eccezione l’inimitabile Lionel Messi

Gli utenti che vorranno sperimentare le novità non dovranno fare altro che scaricare l’update 2.3. I cambiamenti saranno immediati e riguarderanno tutta la mappa di Erangel. La Global Chicken Cup avrà come obiettivo quello di celebrare la stagione dello sport e gli utenti potranno divertirsi in un nuovo parco a tema calcistico con campi da calcio.

I campi da calcio non saranno una semplice aggiunta estetica ma saranno estremamente funzionali. Facendo gol con i palloni da calcio portatili sarà possibile guadagnare rifornimenti da utilizzare durante le partite.

Come sempre, ci saranno tantissime attività a tema da completare e location uniche da esplorare. L’aggiornamento aggiungerà anche una serie di nuovi oggetti, come le sneakers, e sarà possibile partecipare a eventi social a tema calcistico.

Ma non è tutto, le mappe Erangel, Aftermath e Livik subiranno notevoli cambiamenti con questo aggiornamento. In particolare, come confermato dagli sviluppatori: “Aftermath subirà una revisione completa, con aggiornamenti completi alla mappa, alle armature, alle armi, all’energy system e altro ancora, oltre a nuove meccaniche di gioco destinate a rinnovare e rendere avvincente ogni match. I giocatori apprezzeranno anche le modifiche e le ottimizzazioni apportate alle altre mappe, come l’aggiunta di ulteriori effetti meteorologici a Livik“.

La versione 2.3 di PUBG MOBILE sarà presto disponibile. Ricordiamo che il titolo è scaricabile gratuitamente su App Store e Google Play Store.