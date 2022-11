Il periodo attuale in Italia, così come nel resto dell’Europa, non è di certo ideale e non risulterà nei prossimi anni famoso come un periodo di benessere. Gli italiani stanno soffrendo tantissimo i tanti aumenti che stanno riguardando ogni bene di prima necessità e tutto ciò che serve per vivere una vita di livello dignitoso.

Le tasse continuano ad aumentare e tra queste ci sono le sempre presenti imposte che rispondono al nome di canone Rai e bollo auto. Si tratta di due tasse che nessuno in Europa paga e proprio per questo gli italiani le odiano ancor di più. L’obiettivo è trovare un modo per evitare di pagarle, il quale in entrambi i casi esiste. Si tratta ovviamente di soluzioni previste dalla legge italiana, nulla che porti le persone a trasgredire la legge.

Canone Rai e bollo auto: ci sono degli escamotage per non pagare queste due odiate tasse ma sono riservati solo ad alcune categorie di persone

Sono poche le opportunità che avete se non volete pagare il canone Rai o magari l’altra tassa, di tipo regionale, il bollo auto. Per quanto riguarda il canone le persone che hanno un’età che va dai 75 anni in su, possono essere esentati tranquillamente. La stessa cosa avviene anche per coloro che in casa non hanno alcuna televisione o per tutti coloro che non raggiungono la soglia di reddito minima.

Per quanto riguarda invece il bollo auto, sono poche le circostanze. Ogni regione gestisce la questione a modo proprio, come la Lombardia e il Piemonte ad esempio che decidono di evitare il bollo a tutti coloro che hanno un’auto elettrica.