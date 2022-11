Starlink è il sistema di connessione internet satellitare lanciato da SpaceX, l’azienda di Elon Musk. Grazie a migliaia di satelliti in orbita intorno alla Terra è possibile garantire una connessione stabile e veloce in ogni parte del mondo.

Questo sistema si rivela particolarmente efficace nelle zone rurali o in aree remote dove la connettività internet cablata non può arrivare. Il servizio è attivo in Italia dallo scorso anno ma in queste giorni è offerto in promozione.

Tutti coloro interessati a provare le potenzialità di Starlink non possono lasciarsi scappare l’occasione. Per ricevere il kit ed iniziare a navigare tramite la connettività satellitare basterà pagare solo 1 euro di anticipo per avere 30 giorni di prova.

Il servizio Starlink di SpaceX è in promozione, la connettività satellitare è fortemente scontata per gli utenti Italiani

Gli utenti riceveranno il kit necessario per l’installazione e la configurazione di Starlink e potranno iniziare subito a navigare. Nel caso in cui si volesse recedere dal servizio, si potrà restituire il kit prima della scadenza dei trenta giorni.

Se invece si volesse continuare ad utilizzare il servizio, saranno addebitati i 409 euro relativi al costo del kit. Inoltre, a partire dal mese successivo a quello promozionale, si potrà godere di un canone mensile agevolato. Infatti, il costo di abbonamento è stato abbassato a 50 euro al mese.

Secondo quanto dichiarato dall’azienda di Elon Musk, il servizio di connessione satellitare permette di navigare a velocità comprese tra 130 e 250 Mbps. La connessione dati è illimitata e permette di gestire agevolmente flussi audio/video in 4K, giocare online ed effettuare videochiamate.