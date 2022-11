Netflix: a novembre la piattaforma regala anche reality e documentari

Se ieri abbiamo visto le serie tv che sarebbero uscite nella giornata di oggi, stavolta scopriamo i titoli che approderanno su Netflix nel mese di novembre. Vi avvertiamo, non saranno solamente serie tv ma film, documentari, e reality ricchi di sorprese.

Netflix: cosa “regala” a novembre ai suoi abbonati?

Enola Holmes 2 (film) – 4/11

Addio Sherlock, qui la protagonista è la sorella Enola Holmes, detective a contratto. Il suo primo caso ufficiale è la ricerca di una bambina scomparsa in un pericoloso quanto misterioso complotto. Inutile dire che il fratello la aiuterà in questo.

Orgasm Inc.: il caso OneTaste (documentario) – 6/11

OneTaste era una società dedicata alla sessualità e divenuta famosa in tutto il mondo per aver insegnato una pratica molto particolare. In questo documentario investigativo si parlerà della verità sulla sua organizzazione e sulla leader attraverso ben 15 anni di riprese inedite e interviste ad ex membri.

Mind Your Manners – A lezione di galateo (reality) – 16/11

Mind Your Manners – A lezione di galateo vede al centro la famosa insegnante di galateo Sara Jane Ho, la quale aiuterà i suoi studenti ad ottimizzare le loro abilità e a mettere gli altri a proprio agio servendosi del noto linguaggio del savoir-faire. Ne vedremo delle belle: si riderà, piangerà, e nel mentre si imparerà a comportarsi in determinati contesti.

BONUS

Dead to me – Amiche per la morte 3 (serie) – 17/11

Jen e Judy tornano per la terza e ultima stagione. È l’ennesimo incidente stradale, entrambe le donne ricevono una notizia sconvolgente. Rischieranno la vita per la loro forte amicizia?