Netflix: a Novembre non puoi perdere questi tre titoli

Netflix anche per questo mese soddisfa e riempie i nostri pomeriggi con una serie di nuovi titoli diversi tra loro per genere e durata. Andando in ordine cronologico, scopriamo le serie tv uscite ieri sulla piattaforma: “Blockbuster“, “Il principe dei draghi 4” e “Manifest 4 – parte 1” (che invece uscirà proprio oggi).

Netflix: le trame e i personaggi delle nuove serie tv

Blockbuster – 3/11

La storia (a tratti nostalgica) di Blockbuster ruota interamente attorno a Timmy Yoon (Randall Park), un sognatore che vive in un mondo 5G. Egli possiede l’ultimo Blockbuster Video in America (l’azienda si occupava del noleggio di film e videogiochi), e per questa ragione cercherà assieme allo staff del negozio, tra cui Eliza (Melissa Fumero) di cui è innamorato, di rimanere attuali. Come? Ricordando alla comunità che loro, a differenza delle grandi aziende, offrono un rapporto umano.

Il principe dei draghi 4 – 3/11

La serie animata Netflix torna a far parlare di sé con i 9 episodi della quarta stagione. “Mystery of Aaravos”. Questa nuova linea narrativa vede al centro l’enigmatico elfo Tocco di Stella, Aaravos, nell’intendo di rivendicare il mondo magico di Xadia attraverso dei piani studiati ed elaborati per centinaia di anni.

Manifest 4 – parte 1 – 4/11

Due anni dopo la morte di Grace, la famiglia Stone è distrutta: il marito Ben continua a piangere la moglie e a cercare Eden, la figlia rapita. Per via del lutto il protagonista decide addirittura di lasciare il ruolo di co-capitano della scialuppa, lasciando il comando nelle mani di Michaela. Quando tutto sta per finire, ecco che spunta fuori un personaggio misterioso con un pacchetto per Cal. Egli stravolgerà le notizie sul volo 828 e darà modo di scoprire il segreto delle chiamate. Tutto questo si svilupperà in due parti di 10 episodi ciascuna.