Xiaomi 12S Ultra ha già una delle migliori fotocamere per smartphone sul mercato. La sua fotocamera principale Sony IMX989 da 50 MP supera nettamente quella di smartphone più costosi come il Galaxy S22 Ultra e l‘iPhone 14 Pro. Quindi, cosa può fare Xiaomi per migliorare le cose? La soluzione, a quanto pare, è quella di collegare un obiettivo per fotocamera completo sul retro.

Xiaomi ha fatto proprio questo, svelando uno Xiaomi 12S Ultra modificato con un anello aggiornato attorno al modulo della fotocamera che supporta gli obiettivi della fotocamera Leica serie M. Il prototipo di smartphone, realizzato in collaborazione con Leica, ha due sensori da 1 pollice e un vetro zaffiro antigraffio sul modulo fotocamera per evitare che il dispositivo si graffi durante l’installazione o la rimozione di obiettivi compatibili.

Xiaomi 12S Ultra potrebbe subire una modifica

Xiaomi non ha rivelato altro sulla configurazione della fotocamera sul prototipo del telefono. Un breve video che mostra la tecnologia, tuttavia, indica che l’obiettivo compatibile ha un’apertura variabile di f/1.4-f/16. Il video verifica anche l’aggiunta di alcune funzionalità software aggiuntive per utilizzare la tecnologia avanzata, come focus peaking, linee zebra, un istogramma e capacità di acquisizione di immagini RAW a 10 bit.

Xiaomi non ha ancora annunciato se intende includere o meno questa tecnologia in un futuro smartphone di produzione ma speriamo che sia così. Inoltre, l’azienda non ha rilasciato campioni di immagini presi dal concept Xiaomi 12S Ultra. Non vediamo l’ora di vedere il prodotto in azione e speriamo di vederlo molto presto dal vivo per scoprire tutti i dettagli.