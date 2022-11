Il servizio musicale di Amazon è stato migliorato, fornendo ai membri Prime l’accesso a oltre 100 milioni di brani, podcast e contenuti audio originali. Quando Amazon Prime è stato lanciato per la prima volta, era un programma che forniva agli utenti alternative di consegna più rapide a spese minime o nulle. Con l’aumento dei numeri di iscrizione, la società ha iniziato a offrire più funzionalità al servizio, come l’accesso ai suoi servizi di streaming di film e musica. Amazon sta ora aumentando ulteriormente i suoi servizi, fornendo ai membri Prime più musica e intrattenimento che mai.

Gli abbonati Amazon Music for Prime ora presenteranno più musica, con i clienti che avranno accesso a quasi 100 milioni di brani invece dei due milioni precedentemente disponibili. Come in precedenza, tutta la musica sarà priva di pubblicità, con l’eccezione che non potrai scegliere quali brani ascoltare. Potrai invece scegliere tra playlist curate, ascoltare un mix di musica dei tuoi artisti o album preferiti e riprodurre in ordine casuale qualsiasi playlist disponibile sul sito. I membri Prime avranno ora accesso gratuito ai podcast sul sito. Ciò include CNN, ESPN, NPR e podcast di celebrità e sport disponibili solo su Amazon.

Amazon Prime migliora il suo servizio

Anche l’app Amazon Music riceverà un nuovo aspetto, così come le anteprime dei podcast in futuro. Gli utenti potranno ascoltare piccoli estratti dagli episodi dei podcast attraverso la funzione Podcast Previews, semplificando la ricerca di nuovi podcast che potrebbero essere di interesse. Questa è una decisione intrigante di Amazon, dato che Apple ha appena annunciato che aumenterà il prezzo del suo servizio musicale e Spotify ha affermato che prenderà in considerazione anche l’aumento dei costi. Se hai già un abbonamento Amazon Prime e desideri utilizzarlo in un modo nuovo, assicurati di scaricare l’ultima app Amazon Music.