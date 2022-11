Il team di WhatsApp ha lavorato sodo per lanciare le Community. Il nuovo sistema di gestione dei gruppi era stato annunciato ad inizio anno e finalmente è disponibile per tutti gli utenti. Grazie a questa nuova feature, le persone potranno connettersi sulla piattafroma all’interno dei gruppi per loro importanti.

Le funzionalità di Community saranno disponibili su WhatsApp a livello globale e verranno rilasciate nel corso dei prossimi mesi per tutti. In questo modo sarà possibile più gruppi e organizzare le conversazioni di gruppo in un unico posto all’interno dell’App.

Basterà toccare la nuova tab Community, posizionata in alto nelle chat su Android e in basso su iOS, per iniziare. Una volta cliccato, sarà possibile creare una nuova community da zero o aggiungere gruppi esistenti.

Il team di WhatsApp ha annunciato il debutto delle Community, il nuovo modo per gestire i gruppi in maniera più semplice ed efficace

Welcome to Communities 👋 Now admins can bring related groups together in one place to keep conversations organized. Organized. Private. Connected 🤝 pic.twitter.com/u7ZSmrs7Ys — WhatsApp (@WhatsApp) November 3, 2022

Una volta creata una community, sarà possibile passare da un gruppo all’altro in maniera molto semplice. In questo modo si avranno sempre a portata di mano tutte le informazioni. Inoltre, gli amministratori potranno inviare aggiornamenti importanti a tutti i membri in maniera ancora più semplice.

Come confermato direttamente dal team di sviluppo do WhatsApp: “Con Community, il nostro obiettivo è migliorare la comunicazione per le organizzazioni grazie a un livello di privacy e sicurezza introvabile altrove. Le alternative oggi disponibili richiedono di affidare ad app e aziende di software una copia dei propri messaggi, mentre noi riteniamo che le persone meritino il livello più alto di sicurezza fornito dalla crittografia end-to-end“.

Tra le novità in arrivo su WhatsApp ci sono anche alcune feature che gli utenti ameranno. Tra queste possiamo segnalare la possibilità di creare sondaggi nelle chat, chiamate di gruppo con 32 persone e gruppi contenenti fino a 1024 utenti.