A volte per ricordarci qualcosa che dobbiamo fare o per conservare copie digitali dei file, ci inviamo delle email o conserviamo dei dati all’interno delle note del telefono. Ma sembra che WhatsApp stia testando una nuova funzionalità che sostanzialmente consentirebbe agli utenti di inviare messaggi a se stessi.

Ciò è secondo un rapporto di WABetaInfo in cui è stato scoperto che i beta tester potevano accedere alla funzione creando una nuova chat e quindi selezionando se stessi come contatto con cui desiderano chattare.

Quanto al motivo per cui qualcuno potrebbe volerlo fare, potrebbe essere per una serie di motivi. Uno di questi è la privacy e la sicurezza. WhatsApp offre una crittografia end-to-end, il che significa che i tuoi messaggi, almeno in teoria, sono al sicuro da occhi indiscreti.

Anche perché WhatsApp memorizza tutti i registri delle chat, puoi sempre recuperare i tuoi messaggi quando ti sposti su un dispositivo diverso e potrebbe essere più conveniente che inviarti un’e-mail.

Disponibile sia per iOS che per Android

Indipendentemente dal fatto che tu possa o meno utilizzare questa funzione dipende interamente da te, ma è positivo che presto possa essere un’opzione per gli utenti che la desiderano. Non si sa quando la funzionalità dovrebbe essere lanciata al pubblico, ma visto che è in fase di test, si spera che non ci vorrà troppo tempo.

Il rapporto ha chiarito che ogni volta che gli utenti tenteranno di accedere ai propri account WhatsApp da un dispositivo mobile, saranno in grado di vedere i propri nomi in cima all’elenco dei contatti. Tuttavia, l’ulteriore supporto per un cellulare aggiuntivo non è ancora supportato, ma l’app sta lavorando per svilupparlo. E come accennato in precedenza, a parte la versione beta desktop, la funzionalità sarà resa disponibile anche per le versioni beta di Android e iOS.