WhatsApp prevede una serie di importanti upgrade per le prossime settimane. Gli utenti che hanno un profilo sulla piattaforma di messaggistica istantanea su iPhone e su Android a breve riceveranno un aggiornamento a lungo atteso.

WhatsApp, la possibilità di modificare i propri messaggi

In seguito alle crescenti richieste da parte del pubblico, gli sviluppatori di WhatsApp hanno deciso di dare il via all’aggiornamento che introduce la modifica dei messaggi già inviati in chat. Coloro che sono iscritti sulla chat, quindi, avranno la possibilità di cambiare un messaggio anche dopo il suo invio, senza per questo dover procedere con l’eliminazione dello stesso messaggio, cosa prevista stante le cose.

L’obiettivo degli sviluppatori di WhatsApp è quello di garantire agli utenti una soluzione per modificare in pochi passaggi un messaggio errato senza doverlo per forza eliminare. Il meccanismo previsto dai tecnici della chat, per la procedura di modifica, sarà speculare a quello della cancellazione. Gli utenti avranno la possibilità di cambiare una parola o anche una frase di un messaggio già inviato.

Come per la cancellazione dei messaggi, anche in questa circostanza, tutti i destinatari riceveranno una piccola notifica che sta ad evidenziare come il contenuto originale di un testo sia stato modificato da parte del mittente. Questa funzione sarà presente sia per chat singole che per chat di gruppo.

Per quanto concerne la questione delle tempistiche, sono attesi sviluppi già a partire dalle prossime settimane. In base alle disposizioni degli sviluppatori di WhatsApp, prima di arrivare sugli smartphone Android di ultima generazione l’upgrade sarà rilasciato su iPhone.