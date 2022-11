Google sta chiudendo Stadia, il suo servizio di cloud gaming. Il servizio rimarrà attivo per i giocatori fino al 18 gennaio 2023. La società rimborserà l’hardware Stadia acquistato tramite il Google Store, nonché tutti i giochi e i contenuti aggiuntivi acquistati dallo store; i rimborsi saranno completati a metà gennaio.

“Alcuni anni fa, abbiamo lanciato un servizio di gioco per i consumatori, Stadia“, ha dichiarato il vicepresidente di Stadia e GM Phil Harrison in un post sul blog. “Nonostante il servizio sia stato costruito su solide fondamenta tecnologiche, non ha guadagnato la trazione con gli utenti che ci aspettavamo, per questo abbiamo preso la difficile decisione di chiudere il servizio“. I dipendenti del team Stadia verranno distribuiti ad altre parti dell’azienda.

Harrison afferma che applicherà la tecnologia di Stadia ad altre parti di Google, come YouTube, Google Play e altri progetti AR, e l’azienda prevede anche di “renderla disponibile ai nostri partner del settore“, ha scritto.

I giocatori verranno rimborsati

I rimborsi verranno effettuati automaticamente tramite i negozi Google e Stadia e non bisognerà restituire alcun hardware. Gli abbonamenti a Stadia Pro non potranno beneficiare di un rimborso, ma non verrà addebitato alcun importo durante il periodo di chiusura e potrai accedere ai giochi che potresti aver riscattato come utente Pro fino a quando tutto non sarà terminato.

L’anno scorso, circolavano voci sulla chiusura del servizio dopo che il numero di giochi rilasciati sulla piattaforma era rallentato e la società sta iniziando a chiudere alcuni studi di sviluppo. “Siate certi che lavoreremo sempre per portare altri fantastici giochi sulla piattaforma e su Stadia Pro“, ha affermato la società in un tweet. Il che era vero, fino ad oggi.