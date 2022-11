Stiamo iniziando a ricevere indicazioni sul fatto che Samsung voglia rilasciare la sua serie Galaxy S23 di punta prima del solito. Ieri mattina è stato mostrato un presunto “poster di pre-ordine” per la serie, in cui si affermava che il trio di smartphone di fascia alta sarà presentato il 23 dicembre e disponibile il 6 gennaio. Per contestualizzare, la serie Galaxy S22 è stata lanciata il 9 febbraio e rilasciata il 25 febbraio di quest’anno.

Secondo il tipster di Twitter che ha inviato l’immagine, “era un poster generato artificialmente da un’agenzia aziendale di telecomunicazioni”. È “impossibile scoprire” se le date indicate sull’articolo in promozione sono esatte. Tuttavia, quando si chiude una porta per una consegna anticipata dei telefoni di punta di Sammy, se ne apre un’altra. Tutte e tre le versioni di Galaxy S23, secondo mysmartprice, sono apparse sul sito web del Bureau of Indian Standards (BIS).

Samsung dice che l’evento non è lontano

Questo elenco potrebbe implicare che il prossimo evento Unpacked (che conterrebbe Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra) non è lontano. Per dirla in altro modo, non sorprenderti se Samsung lancia la sua nuova linea di punta già il mese prossimo oa gennaio. Ciò consentirebbe all’azienda coreana più tempo per sviluppare la sua prossima generazione di pieghevoli, che includerebbe il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5.

Il numero del modello SM-S918B/DS viene visualizzato sul sito Web della BIS. Questo è il Samsung Galaxy S23 Ultra. I numeri di modello degli altri due telefoni della serie, il Galaxy S23 e il Galaxy S23+, sono rispettivamente SM-S911B/DS e SM-S916B. Potresti aver notato tre numeri di modello: SM-K741B/DS, SM-K746B/DS e SM-K748B/DS. Questi numeri enigmatici potrebbero essere un indizio importante per quanto riguarda l’imminente serie Galaxy K (a proposito, la SM all’inizio di ogni numero di modello sta per Samsung Mobile).

Il Galaxy S23 dovrebbe avere un display AMOLED da 6,1 pollici con una risoluzione FHD+ di 1080p. Si dice che il Galaxy S23+ includa un display AMOLED da 6,6 pollici con un foro centrato ritagliato per la fotocamera frontale con risoluzione di 12 MP. Sul retro dovrebbero trovarsi una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera Ultrawide da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP.

Il Galaxy S23 Ultra dovrebbe avere un display AMOLED dinamico da 6,8 pollici con una risoluzione di 1440p o QHD+. Il nuovo sensore della fotocamera da 200 MP, oltre a una fotocamera Ultrawide da 12 MP e due teleobiettivi da 10 MP, dovrebbero essere trovati sul retro del Galaxy S23 Ultra. Apparentemente sarà alimentato da una batteria da 5000 mAh che può caricare a 25 W.

Tutti e tre i telefoni avranno una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e, a seconda del mercato, il SoC Snapdragon 8 Gen 2 o Exynos 2300.