Quando si tratta di telefoni e tablet, Google punta sul software a 64 bit. Ci sono voluti anni di trasformazione delle politiche per dare forma ai produttori di app e raggiungere questo obiettivo. Abbiamo scoperto alcune settimane fa che Pixel 7 e 7 Pro non stavano installando applicazioni a 32 bit, forse indicando che Google si stava preparando a porre fine all’era dei 32 bit di Android. Tuttavia, fino ad oggi non vi è stata alcuna dichiarazione formale sull’argomento.

Secondo l’ultimo aggiornamento sul blog degli sviluppatori Android, la serie Pixel 7 è il primo dispositivo Android a diventare solo a 64 bit. La maggior parte del messaggio è dedicata alla quantificazione dei vantaggi dell’eliminazione del supporto a 32 bit, che includono prestazioni della CPU fino al 25% più veloci, 150 MB aggiuntivi di allocazione di RAM accessibile, supporto per strumenti di sicurezza più potenti, aggiornamenti del sistema operativo più rapidi e altro ancora.

Google Pixel 7 è pronto per Android 14

L’azienda prevede anche una seconda ondata di dispositivi a soli 64 bit (incluso il Pixel Tablet di Google) man mano che il calendario si dispiega, anche perché i dispositivi con CPU Armv9 (chipset come Snapdragon 8 Gen 1 o successivo di Qualcomm) saranno costretti a rinunciare a 32 -bit per avviare Android 14.

Google non sta abbandonando completamente i programmi a 32 bit per dispositivi come smartphone a basso costo, orologi Wear OS e Android TV. L’azienda promette che il Play Store continuerà ad accettare, ospitare e offrire software a 32 bit per dispositivi a 32 bit. Tuttavia, mentre ci sono vantaggi in termini di costi nell’utilizzo di parti di qualità inferiore su tale hardware, ci sono anche pressioni per migliorare l’estremità inferiore dell’esperienza mobile Android, dove potrebbe esserci una maggiore suscettibilità e sensibilità a bug ed exploit, ad esempio Android L’edizione 13 Go ha aumentato il requisito minimo di RAM da 1 GB a 2 GB.