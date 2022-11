Con una nuova funzionalità chiamata “Primetime Channels“, YouTube sta introducendo servizi di streaming aggiuntivi sulla sua piattaforma negli Stati Uniti, consentendo ai clienti di iscriversi e visualizzare i contenuti di oltre 30 servizi all’interno dell’app YouTube. L’azienda ha collaborato con servizi di streaming come Paramount+, Showtime, Epix, Starz, AMC+ e altri.

La nuova funzione è disponibile nell’hub Film e programmi di YouTube, a cui è possibile accedere tramite l’opzione Esplora. Gli utenti possono quindi unirsi a numerosi canali da lì. I canali verranno quindi visualizzati sulla home page di YouTube. La programmazione di MrBeast è ora disponibile tra gli altri film in streaming come “1883”, “The Chi”, “Star Trek: Picard”, la serie “Interview with the Vampire” di Anne Rice e altro, tutto in un unico feed. Secondo l’azienda, gli utenti riceveranno un’esperienza su misura che include episodi e film suggeriti, oltre a trailer selezionati, materiale dietro le quinte e interviste al cast.

YouTube sta aggiungendo una nuova funzione

Il servizio è ora accessibile solo agli utenti negli Stati Uniti, ma YouTube intende estenderlo agli utenti stranieri in futuro. L’azienda ha anche affermato che intende impegnarsi con altri partner di streaming e aggiungere canali nel tempo. In termini di numero di iscritti, Paramount+ è attualmente il più grande canale Primetime sulla piattaforma e YouTube non è il suo unico importante partner di distribuzione. Il servizio di streaming ha anche appena collaborato con The Roku Channel e Walmart, dove ora è incluso nell’abbonamento Walmart+.

“Siamo lieti di estendere la nostra collaborazione con YouTube per fornire ai clienti Paramount+ un altro metodo per godersi i contenuti che amano”, ha affermato Jeff Shultz, Chief Strategy Officer e Business Development Officer di Paramount Streaming. “Questa nuova funzionalità ci consente di aumentare la nostra presenza su YouTube, aumentando la nostra copertura e fornendo ai clienti ancora più opzioni per visualizzare il meglio dell’intrattenimento”.

YouTube ora competerà con i colossi digitali Amazon, Roku e Apple con il suo nuovo centro di abbonamento per lo streaming. Inoltre, la mossa ha senso per la società dato che 2 miliardi di persone attualmente utilizzano il sito per visualizzare materiale relativo ai loro film o serie preferiti.