Samsung ha pubblicato non molto tempo fa un calendario di rilascio stabile di One UI 5 tramite l’app Samsung Members in Corea del Sud, che è il mercato nativo dell’azienda. Il piano si applica a smartphone e tablet Galaxy idonei. L’azienda, tuttavia, non ha fornito alcuna informazione sul programma di rilascio del suo secondo smartphone in edizione fan, noto come Galaxy S21 FE.

Ora, sui server dell’azienda sono state scoperte versioni di test One UI 5.0 basate su Android 13 per il Galaxy S21 FE, il che significa che il firmware è ora in fase di test da parte dell’azienda (tramite aggiornamenti software Samsung One UI). Si prevede che l’aggiornamento stabile per il dispositivo mobile sarà reso disponibile nel mese di novembre. D’altra parte, non vi è alcuna conferma ufficiale a sostegno dell’affermazione.

Galaxy S21 FE, in arrivo One UI 5

Galaxy S21 FE non è stato incluso nel beta test di One UI 5.0 per qualche motivo sconosciuto. La serie di punta Galaxy S21 ha ottenuto la sua quota di aggiornamenti beta di One UI 5.0, tuttavia Galaxy S21 FE è stato escluso dal test. Poiché Samsung ha ritardato il debutto dello smartphone, è stato preinstallato con Android 12 quando è stato finalmente reso disponibile per l’acquisto. Di conseguenza, il primo aggiornamento significativo del sistema operativo per il dispositivo sarà Android 13. L’S21 Fe ha il potenziale per ottenere un totale di quattro aggiornamenti significativi.

One UI 5.0 introduce una serie di miglioramenti e nuove funzionalità, se dobbiamo parlare in modo specifico dell’aggiornamento stesso. Viene fornito con alcuni aggiornamenti estetici e include alcuni modesti aggiornamenti alle combinazioni di colori del sistema basate su sfondi offerte da Material You, oltre all’opzione per modificare i colori dell’icona dell’app a seconda dello sfondo. L’aggiornamento include anche l’introduzione di nuove icone delle app per le applicazioni native prodotte dall’azienda.

Inoltre, le animazioni risultano essere più fluide, anche se non si dovrebbero prevedere miglioramenti significativi. È ora possibile personalizzare la schermata di blocco del dispositivo dell’utente e aggiungere altri sfondi. Inoltre, One UI 5.0 offrirà agli utenti la possibilità di selezionare uno sfondo di chiamata univoco per ogni contatto nella propria rubrica. Inoltre, l’azienda includeva nuovissimi stack di widget nella schermata principale.