Il noto produttore Huawei ha da poco presentato in veste ufficiale in Italia un nuovo smartwatch appartenente alla serie GT 3. Stiamo parlando in particolare del nuovo Huawei Watch GT 3 SE. Quest’ultimo combina comfort e funzionalità innovative e soddisfa le esigenze di chi vive in città ma anche di chi pratica sport.

Huawei annuncia ufficialmente il nuovo Huawei Watch GT 3 SE

Huawei ha da poco aggiunto alla sua vasta gamma il nuovo Huawei Watch GT 3 SE. Quest’ultimo vanta un look completamente nuovo. Il quadrante è circolare ed ospita un display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 1.43 pollici e adotta una risoluzione di 466 x 466 HD con 326 PPI che consente di mostrare i colori sullo schermo in modo chiaro e nitido. Elevata la resistenza grazie alla combinazione del vetro Corning Gorilla Glass e fibra polimerica rinforzata impiegata per la costruzione della cassa. Nonostante questo, lo smartwatch ha un peso ridotto di soli 35,6 grammi ed uno spessore di soli 11 mm.

Come già detto, poi, il nuovo smartwatch di Huawei è praticamente adatto a qualsiasi situazione. Dispone ad esempio della resistenza all’acqua fino a 5 ATM ed è conforme allo standard ISO 22810:2010. Non mancano GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS, e utilizza un chip di posizionamento GNSS integrato ad alta precisione. Lo smartwatch dispone inoltre di oltre 100 modalità di sport, piani di corsa smart e persino il TruSport™ Science-Based Research System, sviluppato da Huawei, ossia un algoritmo proprietario che fornisce valutazioni e suggerimenti di allenamento dettagliati sulla base dei dati di corsa registrati.

Sono poi presenti diverse tecnologie e sensori per monitorare al meglio i parametri vitali. Per un monitoraggio accurato della frequenza cardiaca, c’è ad esempio HUAWEI TruSeen™ 5.0+ che garantisce una migliore precisione dei dati registrati, con un tasso di perdita del segnale ridotto. È anche presente HUAWEI TruSleep™ 3.0 ovvero un altro componente della serie HUAWEI Tru che utilizza una tecnologia all’avanguardia basata sulla luce a infrarossi per monitorare il sonno garantendo una precisione di monitoraggio del sonno aumentata di oltre il 10% con rilevamento automatico della durata e registrazione delle attività di tutte le fasi del sonno, compreso il sonno leggero, il sonno profondo, il sonno REM e la veglia, analizzando diversi parametri fisiologici basati sul movimento del corpo, la frequenza cardiaca e la variabilità della frequenza cardiaca (HRV).

Prezzi e disponibilità

Il nuovo smartwatch HUAWEI WATCH GT 3 SE è disponibile su HUAWEI Store al prezzo di 179,90€. Dal 2 al 17 novembre si potrà ricevere in omaggio anche una bilancia HUAWEI Scale 3 e 3 mesi di abbonamento a HUAWEI Health+ per ottenere informazioni intelligenti sulle proprie attività, la propria alimentazione e il proprio benessere.