Qualche mese fa, Huawei ha presentato il Watch GT 3, un dispositivo indossabile la cui batteria presumibilmente dura più a lungo del previsto. La scorsa settimana, la società ha annunciato la variante Pro. Sebbene il modello cui si ispira sia stato venduto a livello internazionale, non era chiaro se questo nuovo modello più costoso avrebbe ricevuto lo stesso trattamento. Adesso sembra ufficiale, Huawei Watch GT 3 Pro arriverà anche in Europa.

Secondo WinFuture, il nuovo smartwatch Huawei sarà venduto in almeno tre varianti nel mercato europeo. Il più conveniente del gruppo avrà una cassa da 46 mm che ospita un display AMOLED da 1,43 pollici protetto con vetro e zaffiro con una risoluzione di 466 x 466. Costerà 369 euro. Sarà fornito di un cinturino in gomma, ma se stai cercando qualcosa di più raffinato, c’è un altro modello con cinturino in titanio al prezzo di 499 euro.

Huawei prossima al lancio di tre varianti del GT 3 Pro anche in Europa

Per i polsi più sottili l’ideale è, invece, la variante da 43 mm del nuovo Huawei Watch GT 3 Pro. Presenta un display da 1,32 pollici leggermente più piccolo ma mantiene la risoluzione della sua variante più grande. Il che significa che gli elementi sullo schermo dovrebbero essere un po’ più nitidi. C’è un’altra differenza fondamentale: il cinturino è in pelle.

Nel frattempo, le specifiche sembrano praticamente le stesse su tutta la linea. Ogni orologio ha 2 GB di RAM abbinati a 32 GB di memoria interna e Bluetooth 5.2. Il modello distribuito in Cina è anche in grado di misurare il ritmo cardiaco e altri valori grazie alla funzione ECG, anche se non è specificato se sarà utilizzabile in Europa.