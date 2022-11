Google sta introducendo nuove funzionalità di acquisto per aiutarti a trovare un affare migliore sugli articoli direttamente dalla Ricerca. Il gigante dei motori di ricerca sta semplificando l’individuazione di promozioni e sconti aggiungendo un nuovo badge promozionale nella Ricerca che apparirà quando sarà disponibile un coupon per un determinato prodotto. Potresti notare un’etichetta che dice “15% di sconto con il codice promozionale HOLIDAYS”.

Sebbene l’azienda riveli attualmente quando gli articoli sono in vendita o se il prezzo di un determinato prodotto è diminuito, lo scopo di questa nuova funzionalità è offrire ai clienti offerte speciali e consentire loro di confrontarle con altre direttamente nella Ricerca. Google sta anche introducendo una nuova funzione di ritaglio dei coupon, che ti consentirà di acquisire coupon di sconto prima di effettuare un acquisto. Secondo Google, queste due nuove funzionalità saranno disponibili nelle prossime settimane.

Ricerca Google si aggiorna

Inoltre, l’azienda sta introducendo un nuovo strumento che consente di confrontare le offerte fianco a fianco. Ad esempio, se cerchi un piumino da donna, la Ricerca fornirà un confronto fianco a fianco dei piumini disponibili in vendita. Inoltre, Google sta estendendo il suo strumento di analisi dei prezzi, già accessibile nella scheda Shopping, alla Ricerca per aiutare i clienti a comprendere i prezzi che vedono e fare scelte di acquisto migliori. Gli utenti possono ora verificare immediatamente il confronto tra i prezzi di un marchio e quelli di altri, nonché se è economico, normale o costoso per determinati prodotti.

La presentazione delle nuove funzionalità arriva quando Google riporta che il 43% degli americani si aspetta di cercare più occasioni e vendite durante il periodo natalizio rispetto allo scorso anno, il che non sorprende data l’inflazione e la possibilità di una recessione. Google ha rivelato una miriade di nuovi aggiornamenti e funzionalità relativi allo shopping durante il suo evento Search On di alcune settimane fa, inclusi acquisti visivi, personalizzazione e acquisti con l’assistenza di recensioni affidabili.

Uno dei miglioramenti più significativi in ​​arrivo su Google Shopping è l’inclusione della personalizzazione dell’attivazione, che sarà disponibile negli Stati Uniti entro la fine dell’anno. I clienti potranno utilizzare questa funzione per istruire Google a ricordare i tipi di categorie in cui desiderano acquistare, ad esempio “Reparto donne” anziché “Reparto uomini”. Gli utenti potranno anche scegliere le aziende preferite per garantire che appaiano in primo piano nei futuri risultati di ricerca di Google Shopping.