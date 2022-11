Ralph Lauren sta salendo a bordo del treno del gaming. L’azienda è l’ultima casa di moda a collaborare con Fortnite e, come parte dell’accordo, le famose insegne del cavallo del marchio sono state sostituite con un lama dei cartoni animati nell’artwork ufficiale del gioco.

L’annuncio può essere visto da due diverse prospettive. Per cominciare, c’è una componente digitale, che consiste in due abiti in-game creati da Lauren che saranno resi disponibili nel negozio di articoli di Fortnite a partire dal 5 novembre. In aggiunta a questo, ci sarà una componente fisica composta da una capsule collection di abiti reali che sarà resa accessibile a partire dal 2 novembre. Questo consisterà in una varietà di copricapi, come cappelli, felpe con cappuccio e polo, ovviamente.

Ralph Lauren e Fortnite hanno una partnership ora

L’azienda ha anche affermato che sta lavorando a una versione reale dello stivale che indossano i personaggi del gioco. Questo stivale, che sarà disponibile per l’acquisto in futuro, è ora in fase di sviluppo. La collezione è stata concepita come una prima capsule digitale per la prima volta da Ralph Lauren ed è stata artisticamente ispirata dall’aspetto del game design. Questo segna la prima volta per il marchio. I costumi digitali sono prodotti in alta qualità con dettagli eccezionalmente ricchi, mentre la capsule collection fisica porta gli ensemble nel mondo reale e mostra la creatività e la maestria distintive di Ralph Lauren.

Questa interazione tra digitale e fisico sarà evidenziata dal fatto che lo stivale si materializzerà come una copia della versione digitale che si mostra nell’abbigliamento di Fortnite, e che sarà reso accessibile nei prossimi mesi. Per quanto riguarda il restyling del logo dell’azienda, Ralph Lauren afferma che questa è la prima volta che viene fatto in questo modo e che è ‘un tributo alla fiducia dell’azienda nel potenziale del metaverso’.

Il crossover tra Fortnite e Ralph Lauren è più intricato della maggior parte degli altri, ma negli ultimi anni i mashup tra il mondo della moda e quello dei videogiochi sono diventati più comuni. C’è una presenza di Gucci in Roblox; ci sono skin di Louis Vuitton in League of Legends; e proprio di recente, Minecraft e Burberry hanno rivelato una partnership in modo che tu possa vestirti proprio come il tuo avatar a blocchi.