Senza fare molte storie, Xiaomi ha deciso di chiudere la sua società Mi Financial Services in India. Servizi come Mi Credit e Mi Pay saranno interessati a seguito della decisione. Questa decisione, che è il risultato di uno sforzo che include una revisione strategica, pone una maggiore attenzione sui servizi di core business disponibili in tutta la nazione. Sia il Google Play Store che l’app store dell’azienda in India sono stati aggiornati per riflettere il ritiro delle applicazioni Mi Pay e Credit.

A beneficio delle persone che non lo sanno, Xiaomi Mi Pay è accessibile in India dal 2019. Più di 20 milioni di persone nella nazione utilizzano i suoi servizi. A questi utenti sarà richiesto di esaminare le altre opzioni disponibili. NPCI ha rimosso l’app per i pagamenti dall’elenco delle applicazioni UPI riconosciute dall’organizzazione. Questa organizzazione è responsabile dell’agevolazione dei pagamenti UPI e di altri servizi in tutta la nazione.

Xiaomi Mi Credit e Mi Pay non funzioneranno in India

Quando si tratta dell’app Xiaomi Mi Credit, i clienti possono prendere in prestito da 70 a 1.400 euro a tassi di interesse piuttosto modesti. Per valutare se un utente avesse o meno diritto al credito, l’app ha avuto accesso ai suoi messaggi di testo e ai tabulati telefonici per cercare informazioni sulla transazione e altri fatti. Se in quel momento viene loro dato il “via libera”, la società metterà immediatamente a loro disposizione prestiti tramite i suoi partner. L’accesso ai dati degli utenti è ovviamente disapprovato nella società odierna.

Mi Financial Services verrà interrotto, come affermato da un rappresentante di Xiaomi, il quale ha affermato che questa decisione è stata presa “come parte dello sforzo di valutazione strategica annuale e come reazione alla maggiore enfasi sui nostri servizi di core business”.