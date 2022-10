Uno smartphone Google Pixel non divulgato soprannominato Lynx nelle speculazioni potrebbe essere il Pixel 7a piuttosto che il Pixel Ultra, come suggerito da diverse fonti. A maggio, è stato riferito che il device Pixel 7 e 7 Pro sarà affiancato da una nuova variante denominata Pixel Ultra. Sebbene sia impossibile dire con sicurezza che Pixel Ultra non esista, una nuova rivelazione di 9to5Google suggerisce che alcune speculazioni riguardanti Pixel Ultra riguardassero davvero Pixel 7a.

I telefoni della serie A di Google sono versioni ridotte dei dispositivi di punta progettati per attrarre il mercato medio. L’approccio della serie a di Google è stato piuttosto irregolare. La società di Mountain View ha distinto i primi due modelli della serie a dalle loro controparti di punta dotandoli di CPU diverse, sebbene condividessero le stesse fotocamere principali.

Pixel 7a sarà un Pixel più economico

Il Pixel 5a, il terzo Pixel, ha le stesse caratteristiche e fotocamere fondamentali del Pixel 5, che era un telefono di fascia media. Quest’anno, il metodo è stato nuovamente modificato, con il Pixel 6a che riceve lo stesso processore di punta ma non la stessa fotocamera principale del Pixel 6.

Il Pixel 7a del prossimo anno potrebbe essere posizionato sopra il Pixel 7. Google normalmente taglia i costi sui materiali da costruzione e sulle capacità di ricarica per rendere economici i telefoni della serie a, ma il Pixel 7a sembra essere l’eccezione. Non solo avrà un array di fotocamere di livello superiore e una CPU di fascia alta, ma riceverà anche altre specifiche di livello premium.

Secondo quanto riferito, Pixel 7a sarà alimentato dalla stessa tecnologia proprietaria Tensor G2 della famiglia Pixel 7, nonché dalla ricarica wireless, che è stata finora un’esclusiva di punta. Si dice che il telefono abbia non solo il sensore principale da 50 MP del Pixel 7, ma anche un sensore ultrawide da 13 MP di qualità superiore e un teleobiettivo da 64 MP. Per fare un confronto, il Pixel 7 non ha un teleobiettivo, ma il Pixel 7 Pro ha un teleobiettivo da 48 MP.