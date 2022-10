Secondo Yoel Roth, direttore della sicurezza e della sicurezza dell’azienda, Twitter è stata vittima di una campagna di trolling organizzato dopo l’acquisizione di Elon Musk. Sabato scorso Roth ha dichiarato in un thread scoperto da The Guardian che Twitter si stava sforzando di fermare una “campagna organizzata” da parte dei troll per far credere alle persone che l’azienda avesse allentato le restrizioni sui contenuti. “La verità di fondo è che le politiche di Twitter non sono cambiate. “Il comportamento odioso non ha posto qui”, ha detto Roth, aggiungendo che un “piccolo numero di utenti” aveva pubblicato “un sacco” di tweet usando un linguaggio sgradevole.

Roth afferma che in un caso, solo 300 account hanno inviato più di 50.000 tweet utilizzando lo stesso insulto. “Abbiamo preso provvedimenti per bandire gli utenti che partecipano a questa campagna di trolling e continueremo a lavorare su questo nei giorni a venire per garantire che Twitter sia sicuro e invitante per tutti”, ha aggiunto.

Twitter è stata acquistata da Musk la settimana scorsa

La scoperta di uno sforzo coordinato di trolling arriva dopo che un certo numero di persone ha scoperto prove di attori malintenzionati che tentano di testare i limiti di Twitter. Venerdì il Network Contagion Research Institute ha riportato un aumento del 500% nell’uso di n-parole. Il gruppo ha attribuito l’aumento ai post su siti come 4chan, dove i membri si incoraggiavano a vicenda a pubblicare messaggi vili.

Musk ha dichiarato venerdì che Twitter non prenderà grandi decisioni di moderazione fino a quando non avrà l’opportunità di riunire un consiglio con “opinioni ampiamente diverse”. Prima di rilevare l’azienda, Musk ha dichiarato il suo desiderio di porre fine ai divieti permanenti, affermando che avrebbe “lasciato che il discorso rimanesse”. Più recentemente, ha proposto di separare gli utenti in porzioni distinte del sito in cui possono aggiungere classificazioni dei contenuti ai loro tweet.